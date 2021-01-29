新北賣新店行政園區2房共17戶 2房29坪逼近2千萬

新北財政局今公告今年度第2次公開標售新北市市有非公用不動產，17標案為新店區冠德創新殿社區大樓建物，13戶2房無車位、4戶2房含車位，標售底價範圍為1867萬至2256萬，房仲指出，標售價格與市場行情相符，且產權清楚銷售仍有市場行情。

新店區冠德創新殿社區其都市計畫使用分區為行政園區特定專用區，鄰近北新路一段，附近更有有北新國小、中正國小及馬公友誼運動公園，生活機能完善，距離捷運新店區公所站約40公尺，預計2月19日上午10點開標。

財政局指出，無車位2房主建物（含陽台、雨遮）及共有部分約29坪（含公設），標售底價為1867萬4639元至1999萬3098元；含車位2房主建物（含陽台、雨遮）及共有部分約42坪(含公設、車位）標售底價為2223萬95元至2256萬529元。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨說，政府標售若超過行情會沒人買，低於行情就會圖利、賤賣國產問題，冠德創新殿社區平均售價一坪66萬元，過去成交包含有車位15樓約46坪總價約3450萬元，30樓34坪約2680萬元。

徐佳馨說，過去市場成交價格與政府標售相符，若鎖定該社區案件的銷售者，不希望透過仲介，又能有清楚產權，估計標售案都能順利售出。

另外附近的市場行情，徐佳馨指出，附近的新成屋平均銷售價格約70萬元左右，10年以上同類型近捷運站的中古屋平均價格約50萬元。