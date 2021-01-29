聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北賣新店行政園區2房共17戶 2房29坪逼近2千萬
新北財政局今公告今年度第2次公開標售新北市市有非公用不動產，17標案為新店區冠德創新殿社區大樓建物，13戶2房無車位、4戶2房含車位，標售底價範圍為1867萬至2256萬，房仲指出，標售價格與市場行情相符，且產權清楚銷售仍有市場行情。
新店區冠德創新殿社區其都市計畫使用分區為行政園區特定專用區，鄰近北新路一段，附近更有有北新國小、中正國小及馬公友誼運動公園，生活機能完善，距離捷運新店區公所站約40公尺，預計2月19日上午10點開標。
財政局指出，無車位2房主建物（含陽台、雨遮）及共有部分約29坪（含公設），標售底價為1867萬4639元至1999萬3098元；含車位2房主建物（含陽台、雨遮）及共有部分約42坪(含公設、車位）標售底價為2223萬95元至2256萬529元。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨說，政府標售若超過行情會沒人買，低於行情就會圖利、賤賣國產問題，冠德創新殿社區平均售價一坪66萬元，過去成交包含有車位15樓約46坪總價約3450萬元，30樓34坪約2680萬元。
徐佳馨說，過去市場成交價格與政府標售相符，若鎖定該社區案件的銷售者，不希望透過仲介，又能有清楚產權，估計標售案都能順利售出。
另外附近的市場行情，徐佳馨指出，附近的新成屋平均銷售價格約70萬元左右，10年以上同類型近捷運站的中古屋平均價格約50萬元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言