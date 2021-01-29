UNIQLO宣布今年起與羅浮宮長期合作 將推聯名UT

日本迅銷集團旗下快時尚品牌UNIQLO今（29）日宣布，今年將與羅浮宮展開為期四年的合作，首個合作企劃，為與羅浮宮聯名的UT（UNIQLO印花T恤）系列，將於2月5日上市；男裝將強調羅浮宮對藝術品進行分類的藏品登錄編號系統、女裝以館藏中女性經典形象為主題。

迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正表示，與世界知名的羅浮宮（Musée du Louvre）成為合作夥伴，希望藉由與羅浮宮的合作，讓更多人有機會體驗並欣賞館內的大師之作，享受這些全球頂尖作品的藝術美學。

本次合作企劃開端，將以UT（UNIQLO印花T恤）合作羅浮宮聯名，2月5日上市。男裝由英國知名平面設計巨擘彼得薩維爾（Peter Saville）打造，他以80年代初革命性的唱片封面設計聞名全球，尤其是幫Joy Division與New Order的設計為人所知。

薩維爾以精緻印花處理方式，強調羅浮宮對藝術品進行分類的藏品登錄編號系統。女裝更以館藏中女性經典形象為主題，以多元化作為溝通主題，並於2024年前會持續擴大整體羅浮宮聯名系列的產品線。

自2021年春季開始，UNIQLO將接手贊助羅浮宮從2019年1月開始的週六免費開放夜（Free Saturday Nights ）計劃，這個夜間開幕計畫將充滿節慶氛圍，為了鼓勵新訪客了解羅浮宮與其收藏品，羅浮宮每月第一個週六的營業時間，從下午6點延長至晚上9點45分，邀請訪客在羅浮宮的三大展廳中漫步，探索藝術史中的大師傑作與前法國國王宮殿鮮為人知的角落。