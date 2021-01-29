萊爾富推年前咖啡優惠 一周現煮咖啡買10送10

春節7天連假即將到來，預估將有大批過年返鄉人潮，間接帶動國內消費商機。萊爾富表示，春節年假前，很多人為了在農曆年節能好好放假，年前常得熬夜加班、趕工，特別企劃為上班族加油打氣的「年前咖啡優惠」活動，將於2月1日起至2月7日，推出一周限定、不限會員大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項買10送10。

除了咖啡優惠，萊爾富表示，針對年節返鄉及有意出遊的民眾，萊爾富也推出票券聯促優惠活動，即日起至2月23日前，透過Life-ET機台購買交通票券，包含高鐵、臺鐵、統聯、國光與和欣客運購取票；或是購買威秀影城電影票券，以及休閒旅遊票券（如住宿、展覽、主題樂園等），即可憑結帳收據下方的優惠券，享漢堡王小華堡買一送一，以及Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項買一送一。

經過7天連假，要開工上班，難免會有精神不濟或產生收假症候群的症狀，根據萊爾富內部資料顯示，連假過後的第一個上班日，咖啡銷量可達平常日的1倍以上。萊爾富年後線上、線下齊推優惠，線下門市於2月17日當天上午6時起，推出「限量1元大熱美式咖啡」（每店限量100杯），象徵「一元復始，萬象更新」的寓意；線上會員APP內的整買零取，則推出開工日「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價就能享用精品咖啡，每位會員限購10杯。

另外，萊爾富從2月17日至2月23日前，於線上「Hi-Life VIP」APP內的整買零取，也推出一周限定的「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」享同品項買6送6的超值優惠。