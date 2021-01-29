春節送好禮 雄獅新春超值福袋價值千萬大方送

擺脫2020辛苦的一年，全新金牛年想帶給民眾更多希望跟好康。雄獅旅遊領先全台獨家推出旅遊福袋，將在1月30日(六)雄獅11家門市正式開賣，數量有限要買要快。

福袋分為999元的超值票券福袋，及1,999元的尊榮住宿券福袋兩種，各限量1,000份，總價值將近千萬大方送。除了內容超值最高達到15,000元，購買福袋還有機會抽中鳴日號、探索夢號豪華郵輪、跨海郵輪麗娜輪、華信機票等200個大獎。

其中，999元的超值票券福袋內容價值最高4,280元，相當於2.3折的優惠價。包括哈韓族必去的時尚餐廳UNIXx寓瘋韓劇套餐、全台連鎖品牌王品集團系列餐券、全台博物館卡、華納威秀電影票，還有寒假帶小孩絕不失望各大樂園，包括綠世界、小叮噹主題樂園、飛牛牧場等等。更首創多選項票券組合，選擇多達上百種，買到後再決定去哪玩都沒問題。

另外，1,999元的尊榮住宿券福袋內容價值最高15,000元，相當於1.3折就可以入住台北凱撒飯店精緻雙人房、晶華酒店豪華雙人房。提供全台熱門飯店的獎項，還有機會抽到台北晶華酒店、台南老爺行旅、高雄義大皇家酒店、宜蘭礁溪晶泉丰旅、捷絲旅宜蘭礁溪館、台東知本金聯世紀酒店等超過萬元的星級飯店住宿券。

此外，萬一買到的福袋不如己意也沒有關係，還有一次贏大獎的機會，將在2月抽出鳴日號、探索夢號豪華郵輪、跨海郵輪麗娜輪、華信機票等200個旅遊大獎，十分之一的中獎機率等於買到賺到。