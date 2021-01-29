馬光-KY公告 將收購天藥集團持有天津馬光16％股權

馬光-KY（4139）計畫於農曆年前與天津醫藥集團（天藥集團）簽約，收購天藥集團持有天津馬光的16％股權，預計2月底前完成收購程序，屆時馬光集團持有天津馬光股權將達79％，馬光-KY總經理黃傳勝表示，天津馬光的中長期成長動能強勁，未來不排除100％收購天津馬光。另，公司對今年營運展望樂觀，預估2021年獲利成長幅度可望維持5成。

馬光-KY預計於農曆年前收購天藥集團持有的天津馬光16％股權，約2,000萬股。馬光將擁有天津馬光3分之2的董事席次，為具有營運策略主導權天津馬光的最大股東，公司表示，此次收購是考量天津馬光將積極發展慢病管理及雲端醫療等利基型高毛利醫療服務。

天津馬光2020獲利大幅攀升主要原因是天津馬光透過大數據分析掌握慢病患者用藥情形，淘汰部分濫用醫療資源的病患，2020年糖尿病慢病管理業務毛利率較前一年度提高3個百分點；另外，隨疫情擴散，病患紛紛從大醫院轉診至社區診所就診，2020年天津馬光家醫科門診業務較前一年度成長25％；加上高毛利的自費門診業務，2020年下半年恢復正常營運後，下半年自費門診業務較上半年大幅成長將近3倍。天津馬光2020年營收為4.9億元，年增10％，稅後淨利6,8791萬元，年增4.5倍。

馬光-KY表示，天津馬光將自2021年起拓展雲端醫保門診業務，公司目前正積極與政府醫保系統進行資訊整合及測試作業，預計上半年正式上線營運，並可望於上線後立即挹注營收獲利貢獻。

馬光-KY表示，天津馬光預計未來3年至少開設5家社區醫療門診部，新加坡馬光則規畫未來3年內將再開設8家以上中醫婦幼專科診所，公司並規劃拓展天津馬光及新加坡馬光互聯網醫療業務及跨國雲端醫療支援服務，利用互聯網醫療資源擴展糖尿病慢病管理業務，並持續利用大數據分析提升各項業務的毛利率。