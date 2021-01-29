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和泰車購入iRent品牌、結合yoxi 積極發展MaaS

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
和泰車不只是國內車市銷售龍頭，更積極積極擴大汽車多元化的服務目標挺進。和泰車提供
和泰車不只是國內車市銷售龍頭，更積極積極擴大汽車多元化的服務目標挺進。和泰車提供

和泰車不只是國內車市銷售龍頭，更積極積極擴大汽車多元化的服務，全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）交通整合服務新趨勢，和泰聯網將成為旗下推動汽車多元化服務的重要推手，買下和雲行動服務(股)49%股權，和泰也同步向和雲購入iRent跟yoxi品牌所有權。汽車專家指出，由這次的股權、品牌調整研判，和泰聯網未來將主導iRent結合yoxi積極發展MaaS，和泰車將成為Maas龍頭業者。

和泰車昨（28）日的公告也是向國內所有的消費者宣佈，和泰車將成為國內推動Maas的領頭羊，集團資源整合後，更有利於汽車多元服務發展。首先和泰車子公司和泰聯網以每股12元，斥資3.6億元自和運租車買入和雲行動服務49%股權，和泰汽車為響應日本豐田原廠的MaaS新策略，向集團內和雲購入全台唯一提供24小時汽機車共享服務iRent的品牌所有權，搭配其原有的乘車派遣平台yoxi的品牌所有權，和泰汽車將擁有台灣最完整的車輛共享服務。

和泰車在國內汽車領域布局愈來愈完整，在汽車銷售、各關係企業都以挑戰成為市場全方位第一為目標。和泰集團擴大汽機車共享服務規模，iRent共享已經成功在市場打響知名度後，去年成立yoxi品牌，今年初就再度出招，整合集團資源擴大競爭力，為和泰車的Maas佈局再上層樓；另外，和潤企業掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務；車美仕將持續拓展全球據點，加速新商品導入；和泰產險將秉持創新精神，邁向百億保費收入格局挺進。

iRent早就是國內很熟悉的共享平台，也是全台唯一同時提供共享汽機車服務的平台，汽車營運範圍遍布全台、機車遍布六都，營運範圍全台最廣，引領創新的24小時自助租車服務，為用戶提供更便捷的移動生活，獲得超過60萬會員的支持，成為日常移動更彈性與靈活的首要選擇。

汽車以時計費，機車則是以分計費，讓用戶能更聰明的規畫行程，無論哪種租借模式，皆能在同一個APP內使用，增加汽機車轉乘、大眾運輸轉乘的移動便利性。

去年面臨新冠肺炎疫情威脅，和泰車業績還逆勢成長，連續19年在新車銷售市場奪冠，出色的經營績效激勵加快腳步打造更完整的汽車價值鏈，去年11月19日整合了集團內購車、貸款、保險到售後服務等資源，推出了yoxi乘車派遣平台，提供消費者「附駕型共享服務」多元的選擇。全力朝著MaaS的架構下擴大共享服務，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。

此外，和泰集團早在2014年就投入發展iRent，可以說是台灣共享交通服務的先驅，也是現行業界規模最大的自助租車服務，由集團成員和雲行動負責經營，提供「自駕型共享服務」；為整合並提供對消費者最佳的移動服務，和泰汽車決定購入iRent品牌，由和泰汽車同時擁有iRent及yoxi兩個品牌，更加速附駕型與自駕型共享服務的整合，創造更緊密、一致的綜效，發揮品牌價值最大化，有機會成為豐田汽車MaaS服務的全球典範。

和泰聯網將成為旗下推動汽車多元化服務的重要推手。業者提供
和泰聯網將成為旗下推動汽車多元化服務的重要推手。業者提供

和泰車 iRent

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