快訊

戰場上的AlphaGo：人工智慧帶來的軍事革命已悄然展開

前房東轟5寶爸：滿屋垃圾 引發同情的嬰兒車被留下

塭仔圳重劃案啟動 侯友宜：政府將展現誠意、魄力

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
侯友宜說，國門之都是他競選重要政見，表示新北市塭仔圳是機場捷運必經之途，每次國際人士搭捷運到台北時，兩邊都是低矮的綠色鐵皮工廠，影響城市發展及國際觀瞻。而這些妨礙治安、公安的老舊工廠存在，成為都市不能崛起的最重要關鍵點。記者鍾泓良／攝影
侯友宜說，國門之都是他競選重要政見，表示新北市塭仔圳是機場捷運必經之途，每次國際人士搭捷運到台北時，兩邊都是低矮的綠色鐵皮工廠，影響城市發展及國際觀瞻。而這些妨礙治安、公安的老舊工廠存在，成為都市不能崛起的最重要關鍵點。記者鍾泓良／攝影

位於新莊的原僑星紡染公司今（29）日拆除，也象徵等了半個世紀的新北市塭仔圳重劃案正式啟動。新北市長侯友宜出席表示，溫仔圳的改變象徵了新北市國門之都的轉變，政府拿出誠意溝通外，也將會拿出公權力魄力，讓重劃案在2030年能夠實現，「我一定不會妥協！」

侯友宜說，國門之都是他競選重要政見，表示新北市塭仔圳是機場捷運必經之途，每次國際人士搭捷運到台北時，兩邊都是低矮的綠色鐵皮工廠，影響城市發展及國際觀瞻。而這些妨礙治安、公安的老舊工廠存在，成為都市不能崛起的最重要關鍵點。

他說，塭仔圳居民等了50年，終於等到這一天。經過都市計畫核定，到今天業者自動搬遷，政府拆除，從這一步開始就展開塭仔圳的轉變。而面對400公頃內6,000家工廠以及無數居民，市府用最大誠意成立產業用地輔導團及勞工輔導計畫，期盼幫助居民順利搬遷；目前已經有四成居民領取自動搬遷獎勵金，剩下的仍在觀望。

地政局表示，塭仔圳重劃案分為兩期，第一區在去年8月公告重劃計畫書，今年9月自動搬遷期限屆滿，全部工程將於12月啟動，並在2025年完工；第二區則在去年12月公告，工程將於2022年3月啟動，並在2026年4月完工。

地政局表示，重劃區總面積約400公頃，其中第一區拆除工程由榮工工程得標。為了完成順利拆遷，無論是用地媒合、廢棄物管制及就業、搬遷輔導都是全體市府總動員。

侯友宜出席表示，溫仔圳的改變象徵了新北市國門之都的轉變，政府拿出誠意溝通外，也將會拿出公權力魄力，讓重劃案在2030年能夠實現，「我一定不會妥協！」記者鍾泓良／攝影
侯友宜出席表示，溫仔圳的改變象徵了新北市國門之都的轉變，政府拿出誠意溝通外，也將會拿出公權力魄力，讓重劃案在2030年能夠實現，「我一定不會妥協！」記者鍾泓良／攝影

機場捷運 侯友宜

延伸閱讀

新北副市長職缺人選？侯友宜：今天對外公布

流感人數上升 新北還有7萬劑疫苗可接種

指揮官換掉陳時中？ 賴清德：繼續支持「這位先生」

國運籤指盧秀燕2024黑馬 侯友宜：期盼她把角色扮演好

相關新聞

Uber Eats 2月1日起落地台灣本土經營 刷卡免海外手續費

為持續深耕在地市場，Uber Eats 今（29）日宣布2月1日起將以境內公司服務消費者及合作夥伴，使用 VISA、Ma...

找導演、編劇還選秀 喬山攻3千億線上健身變身計

「一、二，一、二，一起往前踏出一大步。」跟著眼前的健身教練及音樂節奏邁開步伐。這個場景，不是健身房，而是你的家中，只要點開螢幕，就可以跟著健身明星潘若迪、林可彤一起動滋動，系統還會隨時告訴你姿勢準確度。

揪卡通人物賣佛跳牆 誰說補品只能賣長輩？

農曆年將近，年菜、伴手禮買氣熱，其中有家公司，每年光靠一道佛跳牆，3個月就能賺進6億營收。它是發跡自迪化街的老協珍，曾是中藥行、乾貨批發，後轉型為食品廠，且在銷售策略上話題不斷。

父驟逝、心腹背叛、訂單歸零 國聯陳志宏搬桌向員工取暖

如果你累積多年的戰果，因突如其來的衝擊而一夕歸零，你會怎麼做？

護桃園！台鹽捐贈1萬瓶防護乾洗手

桃園面臨防疫嚴峻挑戰，台鹽董事長陳啓昱今（29）日親赴桃園市政府代表捐贈1萬瓶「SUPER防護乾洗手」，疊高高度近2座1...

聯亞生技二期有條件通過 國產疫苗6月上市僅剩一家

衛福部食藥署今日宣布有條件核准聯亞生技COVID-19候選疫苗進入第二期臨床試驗計畫，是高端疫苗之後、國內第二家拿到二期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。