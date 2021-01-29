塭仔圳重劃案啟動 侯友宜：政府將展現誠意、魄力

位於新莊的原僑星紡染公司今（29）日拆除，也象徵等了半個世紀的新北市塭仔圳重劃案正式啟動。新北市長侯友宜出席表示，溫仔圳的改變象徵了新北市國門之都的轉變，政府拿出誠意溝通外，也將會拿出公權力魄力，讓重劃案在2030年能夠實現，「我一定不會妥協！」

侯友宜說，國門之都是他競選重要政見，表示新北市塭仔圳是機場捷運必經之途，每次國際人士搭捷運到台北時，兩邊都是低矮的綠色鐵皮工廠，影響城市發展及國際觀瞻。而這些妨礙治安、公安的老舊工廠存在，成為都市不能崛起的最重要關鍵點。

他說，塭仔圳居民等了50年，終於等到這一天。經過都市計畫核定，到今天業者自動搬遷，政府拆除，從這一步開始就展開塭仔圳的轉變。而面對400公頃內6,000家工廠以及無數居民，市府用最大誠意成立產業用地輔導團及勞工輔導計畫，期盼幫助居民順利搬遷；目前已經有四成居民領取自動搬遷獎勵金，剩下的仍在觀望。

地政局表示，塭仔圳重劃案分為兩期，第一區在去年8月公告重劃計畫書，今年9月自動搬遷期限屆滿，全部工程將於12月啟動，並在2025年完工；第二區則在去年12月公告，工程將於2022年3月啟動，並在2026年4月完工。