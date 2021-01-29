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榮剛去年EPS 0.5元 今年營運展望樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）去年合併營收為76.4億元，較2019年減少27.66％，稅後淨利為2.58億元，年增1.34%，歸屬母公司業主淨利為2.18億元，較2019年同期減少，每股純益（EPS）0.5元。

榮剛說，新冠肺炎疫情雖影響去年營收表現，但透過調整產品組合、擴大亞洲國家市占率、開拓新產品認證等方式因應疫情衝擊，經營團隊努力讓公司仍保有一定的獲利水準。其中，第4季受惠終端應用市場包括汽機車產業、機械加工製造業需求回溫，加上鋼鐵市場景氣復甦，帶動不鏽鋼及工模具鋼產品出貨動能持續增強，營收自去年11月起已連續2個月呈現增長，且第4季單季毛利率回升至14.5%以上，較第3季提升超過2個百分點，是支撐公司去年平均毛利率挺在14.3%的關鍵。

榮剛進一步表示，部分油氣產業大客戶在分散供應鏈風險的考量下出現轉單效益，為公司帶來新產品認證的機會；能源產品則有來自發電機進入零組件維修汰換周期的穩定需求，使電渣重熔精煉（ESR）設備的產能利用率維持平穩。

展望今年，新冠肺炎疫情威脅未除，全球多處出現變異病毒侵襲，同時還有合金原料及鐵礦砂、廢鋼等國際原料價格上漲、海運塞港及費用高漲、台幣匯率走強等變數，挑戰公司的因應能力。

榮剛表示，公司將著重工具鋼接單品質，並加強部署汽車產業、壓鑄模、電動車等對工具鋼需求增加的產業，力拼成為亞洲市佔率第一。此外也會透過短中長期策略，包括原物料策略採購、集合式生產、強化海內外重點市場經營作為滾動式因應，目前整體接單狀況穩健，樂觀看待今年營運表現。

榮剛材料 疫情

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