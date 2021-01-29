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精剛去年EPS 0.41元 私募現增定價每股9.11元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

精剛精密（1584）去年營收為新台幣7.88億元，雖較上一年度(2019年)減少6.8%，但全年轉虧為盈，更是連續虧損三年後首度獲利，稅後淨利33,463仟元，每股純益（EPS）為0.41元。

精剛表示，去年新冠肺炎疫情雖衝擊來自歐洲地區的營收表現，但來自印度、新加坡等亞洲市場及國內市場的營收明顯成長，公司整體營收僅較前一年度小幅下滑；獲利部分，在持續改善生產成本、提升競爭力以及調整產品組合得宜，2020年毛利率一舉成長至7.60%，較前一年度提升逾6個百分點。

董事長王炯棻表示，去年新冠疫情重創百業的情況下，公司經營團隊努力不懈因應變局，於逆境中追求成長的策略奏效，讓公司擺脫連續虧損，繳出一張亮麗的獲利成績單。

展望2021年，精剛指出，公司已打入大型油氣、能源與生醫直接製造廠客戶的供應鏈，接下來將進一步為搶攻航太市場做材料認證的準備，加上目前造船業景氣熱絡，帶動船舶備件需求大增，有利公司爭取訂單。為蓄積中長期發展的成長動能，精剛將透過私募現金增資來持續強化鈦、鎳基產品的開發銷售，對今年業績展望抱持樂觀看法。

董事會亦通過私募普通股現金增資新股定價，將以每股9.11元發行，較票面折價幅度約 8.9%。預計增資40,000仟股，增資後資本額增為12.25億元，實際募得資金為364,400,000元。繳款期間為今年1月29日至110年2月8日，私募現金增資基準日為2月8日。

營收 疫情

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