久陽子公司榮福 標得台東焚化爐統包工程案

久陽（5011）子公司榮福公司標得台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程，榮福在去年6月正式加入久陽精密股後第二個得手的標案。該中心興建完成後因故停擺16年，對於能夠得標，總經理張耿榕表示：「證明榮福經營與操作焚化爐的績效受到肯定」，同時也展現榮福公司對擴大在廢棄物處理的企圖心。

榮福公司是國內少數幾家具備操作實績得以參與焚化爐投標資格的廠商。可惜原經營團隊並未挾著這份成績單擴大在焚化爐市場的市占率，在國內24座焚化爐場域中只取得新竹焚化爐的操作，久陽集團看到循環經濟的發展趨勢以及焚化爐市場大有可為，在去年取得榮福公司99％股權與經營權，將其納為旗下一員。

成為台鋼集團旗下的久陽公司的成員後，榮福在擁有台鋼集團資源與資金的支持下，積極擴大在焚化爐市場版圖。去年10月取得中油公司委辦彰化溪洲資源回收場焚化爐操作勞務專案，又在今年標得台東縣廢棄物處理統包工程，並全力備戰以取得更多後續焚化爐整改、委託操作專案及焚化廠BOT興建專案。目前正積極備戰二月初即將決標彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠委託操作管理服務暨升級整備計畫，希望能再傳佳音。

經營焚化爐除了把運來的廢棄物處理完畢後，最重要的是如何透過焚燒垃圾來提高發電效益，挾著過去的經驗，榮福利用垃圾分析與垃圾投料配比方式來提高發電效率，也看到不錯的效果。此外，榮福還配合新竹市環保局推動紙錢集中燒政策，10年來清運量增加9倍，累計清運紙錢共4046公噸。

目前國內焚化爐操作市場呈現三分天下局面，除了榮福公司外還有中鼎系統的信鼎與台泥系統的達和，與其他公司不同的地方，榮福把焚化爐當做綠色能源在經營。為了增加發電效率自費把發電系統升級，此外，轉投資設立台鋼能源公司在屋頂上架設太陽能板來發電，透過資源再利用方式產生電力，再把電力導回工廠製造或是賣回給台電公司，形成垃圾變電能、資源再利用的循環經濟模式。

榮福公司在善盡企業社會責任的使命感下，會不斷的精進廢棄物回收與再利用技術，期許成為廢棄物全方位解決者與綠電的供應者。

此外，久陽公司董事長孫正強表示，循環經濟營運模式在台鋼集團內正全面啟動，目前現行集團內所產生之事業廢棄物(如爐渣或集塵灰)主要是採用委外處理方式進行，除了造成營運成本大幅支出外，亦須受限於收受處理廠商處理量而具有不確定之風險；據此，若能朝向自主興建再利用處理廠之目標邁進，可減少集團經營成本支出及拓展環保服務商機，更可大幅提升集團企業管理形象，努力使集團在環保要求方面，從以往所推崇的搖籃到墳墓思維，轉變為搖籃到搖籃的循環經濟，推展事業廢棄物變成工業原料技術，促進集團內資源永續再利用，提高產業和環境相容性及兼顧環境保護與產業發展。