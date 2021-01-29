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星巴克咖啡服務跟進超商 著眼現金流

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

星巴克過去的經營策略主要在於展店和強打特色門市、提升咖啡服務，並在疫情前提早布局外送，但這些都與數位服務無關，此次跟進類似超商「寄杯」服務，除增加客人黏著度，最主要是可立刻獲得現金流挹注。

市場人士分析，當超商、甚至超市都推出數位分批取貨，成為零售業重要的服務之一，加上很多同業陸續推出相關服務，星巴克就必須跟進「寄杯」服務。

星巴克今年實體店鋪策略是強打特色門市，希望帶人流、衝刺營運，也將是展特色門市速度最快的一年。

由於特色門市可較一般門市業績成長一到二成，自2020年底至2021年初，在嘉義，高雄和台南開出三家，目前星巴克特色門市已超過20家。

為提升咖啡服務，星巴克2020年就推出蔬食計畫，上市燕麥奶，以及季節限定的三款用Beyond Meat（未來肉）為主食材的植物基餐點；也早在2019年底布局外送服務，消費者只要上Uber Eats及 foodpanda，就能點購星巴克外送。這些服務都是為提升客人好感度，以及增加來客和業績的方式。

星巴克 咖啡 超商

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