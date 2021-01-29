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星巴克 祭出咖啡訂閱制

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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連鎖咖啡品牌星巴克推出新服務數位寄杯，昨（28）日在官網上推出「咖啡訂閱組」，目前僅有三項長銷的經典咖啡提供寄杯，一次購買20杯，每杯價格約72折。星巴克表示，可望讓熟客黏著度更高，並搶大宗購買市場，包括自用或送禮。

星巴克表示，選在農曆年前推出「咖啡訂閱組」，希望搶到贈禮以及重度使用的熟客市場。所謂「訂閱」，與一般時間一到、自動扣款的服務不同，是類似超商的寄杯模式，一組需購買20杯，和原價相比，折扣約72折，沒有限定購買組數，但兌換時間有30天限制。

星巴克寄杯服務推出的產品，以長銷和經典款咖啡為主，目前有三個品項，美式、拿鐵、紅茶拿鐵，皆是推出大杯。

不過，星巴克的咖啡訂閱組並非採用星巴克App寄杯，消費者要先加入星巴克LINE官方帳號，從選單入口進入才可購買，僅能在網頁上付款和寄杯，若要兌換，要打開網頁讓店員掃描QR碼，預期可吸引星巴克的重度使用者，讓熟客的黏著度更高。

連鎖平價咖啡品牌路易莎去年初在疫情期間就推出寄杯，每家店推出時間不同，最少一次五杯，採取紙本貼紙形式兌換。路易莎表示，正在研擬今年春節後開工日，再推出寄杯服務，因有帳務問題，所以可能會再度以紙本貼紙形式兌換。

另家連鎖咖啡店cama表示，寄杯採取店鋪POS機記錄，消費者要兌換，可報手機號碼，若有咖啡優惠活動時，經常會吸引熟客寄杯。

咖啡 星巴克 疫情

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