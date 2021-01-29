第一名店搶市 免費送到府

第一名店董事長王義郎昨（28）日表示，看好外帶年菜商機，規劃舉辦團圓年菜品嚐會；而為爭取客人延長在店內選購年貨的時間，與台灣大車隊合作，提供免費專車送府服務。

第一名店昨天宣布，即日起至2月9日晚間於旗艦超市舉辦團圓年菜品嚐會，邀請消費者免費參加。業者今年推薦頂級年菜「天白冬菇佛跳牆」，有數十種經典食材，湯頭以日本鰹魚及昆布高湯熬製。也提供多款經典單點年菜及年菜組合，例如天麴糖燻蹄膀、東坡肉、菇燒虎掌、排骨酥、五花燒豬、高粱香腸等，只需加熱即可上桌，適合忙碌的現代人。

今年因萊豬進口議題，國人對無毒食品的訴求更嚴謹，王義郎指出，推出自養無毒天麴豬等多款熟食產品，搭配日本頂級醬料，希望能在年菜市場中勝出。