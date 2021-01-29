輪胎業市況熱 不受缺料影響

雖然今年一開春，國內輪胎業就面臨美國反傾銷稅，以及全球車用晶片缺料等利空夾擊，不過，國內輪胎龍頭正新昨（28）日表示，目前輪胎業市況不錯，目前公司並沒有感受到車用晶片缺料造成的斷鏈影響。

最近全球汽車市場傳出車用晶片嚴重缺料，包括德國、美國、日本等國政府都向台灣求救，外界擔心可能會造成汽車斷鏈危機，因為一輛汽車的零配件眾多，只要任何一個零件缺貨，都可能影響整車銷售，連帶拖累整體供應鏈。

正新主管表示，輪胎除供應汽車OEM原廠，還有AM售後服務市場。而且車廠很多，目前看起來以歐洲車廠受此次車用晶片缺貨影響比較大，但對正新而言，現在並沒有感受到太大的影響。

至於美國商務部針對台、韓、泰、越的輪胎「雙反」調查初判結果去年底出爐，台灣輪胎廠意外被課徵最高稅率，正新指出，相較於同業南港輪胎被課稅率高達98.44%，其他如建大、泰豐、華豐等適用加權平均稅率88.82%，正新的稅率52.42%為最低。

由於正新轎車胎輸美比重不高，正新主管表示，最近輪胎市場旺，公司擬先將原本出口到美國的產品轉銷到其他地區，且正新在泰國、印尼、印度都有設廠，影響可以降到最低。