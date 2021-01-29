聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪胎業市況熱 不受缺料影響

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

雖然今年一開春，國內輪胎業就面臨美國反傾銷稅，以及全球車用晶片缺料等利空夾擊，不過，國內輪胎龍頭正新昨（28）日表示，目前輪胎業市況不錯，目前公司並沒有感受到車用晶片缺料造成的斷鏈影響。

最近全球汽車市場傳出車用晶片嚴重缺料，包括德國、美國、日本等國政府都向台灣求救，外界擔心可能會造成汽車斷鏈危機，因為一輛汽車的零配件眾多，只要任何一個零件缺貨，都可能影響整車銷售，連帶拖累整體供應鏈。

正新主管表示，輪胎除供應汽車OEM原廠，還有AM售後服務市場。而且車廠很多，目前看起來以歐洲車廠受此次車用晶片缺貨影響比較大，但對正新而言，現在並沒有感受到太大的影響。

至於美國商務部針對台、韓、泰、越的輪胎「雙反」調查初判結果去年底出爐，台灣輪胎廠意外被課徵最高稅率，正新指出，相較於同業南港輪胎被課稅率高達98.44%，其他如建大、泰豐、華豐等適用加權平均稅率88.82%，正新的稅率52.42%為最低。

由於正新轎車胎輸美比重不高，正新主管表示，最近輪胎市場旺，公司擬先將原本出口到美國的產品轉銷到其他地區，且正新在泰國、印尼、印度都有設廠，影響可以降到最低。

正新 美國商務部 晶片

延伸閱讀

正新砸23.4億擴建ATV廠 預計明年下半年完工

台積電加速生產解車用晶片荒 聯電願協助調配產能

日經：台積電將以「最急件」方式 生產車用晶片

車用晶片換疫苗？ 王美花：盼德國在台協會幫台取得疫苗

相關新聞

正新加碼台灣 砸23億蓋廠

正新衝刺ATV（沙灘車）特殊胎市場，昨（28）日董事會通過將投入23.4億元，在雲林斗六三廠自地委建ATV輪胎新廠，新廠...

房屋法拍移轉量 六年新高

據內政部最新資料，去年國內「房屋法拍移轉量」5,269棟、年增3%，創六年來新高，其中，六都法拍移轉量最大為新北市的1,...

保時捷入門款電動車熱賣

電動車需求居高不下，傳統車廠保時捷上周推出電動車入門款Taycan後輪驅動版本，一個星期之間358萬元起的電動車接單已突...

管理前哨站／製造業服務化 提升競爭優勢

現今數位科技當道，不但顛覆了既有的企業經營模式，也轉移了企業競爭焦點。產品生命周期縮短，差異化程度縮小，製造業的硬體產品...

顯而立見／數位轉型…從顧客視角思考

數位轉型的重點基礎是「降低成本增加效率」，已經有很多專家、學者討論過相關的議題，但多數都以商業主本身的角度，去思考如何降...

星巴克咖啡服務跟進超商 著眼現金流

星巴克過去的經營策略主要在於展店和強打特色門市、提升咖啡服務，並在疫情前提早布局外送，但這些都與數位服務無關，此次跟進類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。