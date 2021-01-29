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飯店年菜外帶夯 推升業績

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

春節即將來臨，今年無法出國過年，在台灣過年的人數大增，帶動飯店餐飲年菜外帶商機，晶華今年年菜營收已年增50%；台北亞都麗緻業績成長五成；君悅酒店年菜外賣年增率則逾三成，台北寒舍艾美酒店銷售組數也增加三成。

今年台北晶華截至目前年菜銷售組數年增80％，營收較去年同期成長五成，預估今年年菜業績超過1,000萬元；晶華表示，若將在通路銷售冷凍年菜與年禮加入，整體業績近2,500萬元。

麗緻餐旅集團指出，今年在家用餐有增加情況，旗下販售冷凍外帶年菜的亞緻餐飲，透過通路布局，並串連線上購物網，業績提高五成，台北亞都麗緻大飯店米其林一星天香樓常溫外帶年菜也已銷售一空；天香樓除夕圍爐已滿訂。

亞都飯店跟餐飲也推出不同方案增加收入，亞緻餐飲積極開發商品線，從糕餅類、中式湯品、主食類、茶飲、點心類，從20多款品項增加至66個品項，目前仍積極開發更多適合日常生活所需的飲食商品，提升消費者對亞緻餐飲冷凍(藏)商品的依賴度。

君悅酒店館內八家餐廳及宴會廳除夕圍爐在去年10月就訂滿，凱菲屋及彩日本料理除夕夜加開兩輪餐期，年菜外賣今年拉長戰線，以「精緻化」、「多樣化」策略搶市，提前15天開賣，目前訂單突破300萬元，較去年同期增加約100萬元，推估今年年菜銷售額上看350萬元。

礁溪寒沐酒店表示，詢問年菜訂購方案的電話量激增，提供冷凍宅配及現場熱取兩種選擇，營收可望比去年成長逾25%。

台北寒舍艾美酒店年菜銷售總組數已逾3,000組，大幅超越目標1,800組，銷售組數成長近三成。台北喜來登部分年菜外帶已全數售罄，但部分熱銷商品緊急加量銷售。

雲品旗下君品酒店今年主打「富貴大盆菜」，限量200組，已全部售完；「明火雞粥燉花膠」、「君品大四喜」等年菜外帶組合，已銷售近九成，整體業績較去年成長一成。

年菜 餐飲

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