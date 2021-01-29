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正新加碼台灣 砸23億蓋廠

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
正新董事長陳榮華。（本報系資料庫）
正新董事長陳榮華。（本報系資料庫）

正新衝刺ATV（沙灘車）特殊胎市場，昨（28）日董事會通過將投入23.4億元，在雲林斗六三廠自地委建ATV輪胎新廠，新廠規劃產能約日產8,000條，預計今年中開始建廠，將分階段投產，第一階段預計明年下半年完工投產。

正新近幾年營運拓展重點放在「雙印」（印尼和印度），此次為正新近年少見的台灣加碼動作，格外引發關注。

正新發言人羅永勵昨天表示，正新的ATV車胎生產本來就放在台灣，現在因為原彰化溪洲廠的ATV生產線訂單全滿，產能不足，因此決定在斗六三廠擬再蓋一個新廠。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

正新斗六三廠目前為空地，此次計畫自地委建ATV輪胎廠房，預計投入總金額23.4億元，其中包含興建廠房工程金額6.63億元，機器設備工程金額約15.08億元，和公用工程金額約1.69億元。

目前交易對象未確定，待完成正式合約簽訂後，公司將補充公告。

據了解，正新的ATV沙灘車胎在美國市占率相當高，包括日系山葉、川崎及鈴木等多家沙灘車業者在美國銷售的高階ATV機種，輪胎均由正新供應。

正新ATV車胎與農用車胎等被公司歸類在其他類的特殊車胎，整體其他類車胎占正新營收比重11.2%，ATV車胎營收占比只有個位數，比重不算高，但由於這一塊屬於利基市場，競爭不像汽車胎市場激烈，毛利率優於平均水準，有助提升獲利表現。

國內包括建大、華豐等輪胎廠也積極耕耘相關市場。

受到疫情影響，正新去年全年營收達964.41億元，年減11.98%，是近十年來首度全年營收不到千億元。在獲利方面，去年前三季稅後純益28.18億元，年減7%，每股純益0.87元。不過，去年下半年大陸車市迅速復甦，推升輪胎市場需求，正新去年第2季起營運快速回神，全年表現倒吃甘蔗。

展望今年，正新主管表示，目前輪胎業市況不錯。

因應上游原料價格上漲，為反應成本，正新除去年9月和11月兩次調漲輪胎售價，最近正在進行第三波的漲價計畫。

正新 營收

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