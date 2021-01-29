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科技+跑車 打動高端客
電動車去年在台的市占率超過1%，並以特斯拉銷售最為突出，如今保時捷的電動車異軍突起，驗證電動車市場果然很熱。業界分析，豪華電動車熱賣的原因除了「環保」外，更關鍵的是「科技+跑車的全新駕乘體驗」。
特斯拉入門款Model 3為銷售大宗，150萬元左右的價格，屬相對「平價」的車款，吸引台灣許多有環保意識及嘗鮮的消費民眾入主；不過，每部售價近500萬元的保時捷電動車，卻仍有超過千張的訂單，就引發大眾的好奇。
業界說，買得起500萬等級車輛的消費者，顯然「價格」已經不是關心所在，重要的是產品能帶來什麼新體驗。
特斯拉固然很好，但他的設定偏向轎車，而保時捷所標榜的是電動化的跑車，才是打動高階消費者的一大賣點。
在保時捷Taycan上市之前，業界就分析，特斯拉與保時捷電動車的消費者分屬不同族群，特斯拉的Model 3可以吸引一般大眾，因150萬元左右的售價入門並不難，科技的運用與純電動車的特色，就足以吸引想要嘗鮮的消費者。
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