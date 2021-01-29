聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技+跑車 打動高端客

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

電動車去年在台的市占率超過1%，並以特斯拉銷售最為突出，如今保時捷的電動車異軍突起，驗證電動車市場果然很熱。業界分析，豪華電動車熱賣的原因除了「環保」外，更關鍵的是「科技+跑車的全新駕乘體驗」。

特斯拉入門款Model 3為銷售大宗，150萬元左右的價格，屬相對「平價」的車款，吸引台灣許多有環保意識及嘗鮮的消費民眾入主；不過，每部售價近500萬元的保時捷電動車，卻仍有超過千張的訂單，就引發大眾的好奇。

業界說，買得起500萬等級車輛的消費者，顯然「價格」已經不是關心所在，重要的是產品能帶來什麼新體驗。

特斯拉固然很好，但他的設定偏向轎車，而保時捷所標榜的是電動化的跑車，才是打動高階消費者的一大賣點。

在保時捷Taycan上市之前，業界就分析，特斯拉與保時捷電動車的消費者分屬不同族群，特斯拉的Model 3可以吸引一般大眾，因150萬元左右的售價入門並不難，科技的運用與純電動車的特色，就足以吸引想要嘗鮮的消費者。

電動車 特斯拉 保時捷

延伸閱讀

馬力破千匹！特斯拉Model S、Model X大幅更新登場

特斯拉市值1兆美元也合理？馬斯克解釋要靠自駕技術

特斯拉財報不如預期 概念股盤中走跌

鴻海集團帶頭衝！3個數字決定電動車概念股的未來

相關新聞

正新加碼台灣 砸23億蓋廠

正新衝刺ATV（沙灘車）特殊胎市場，昨（28）日董事會通過將投入23.4億元，在雲林斗六三廠自地委建ATV輪胎新廠，新廠...

房屋法拍移轉量 六年新高

據內政部最新資料，去年國內「房屋法拍移轉量」5,269棟、年增3%，創六年來新高，其中，六都法拍移轉量最大為新北市的1,...

保時捷入門款電動車熱賣

電動車需求居高不下，傳統車廠保時捷上周推出電動車入門款Taycan後輪驅動版本，一個星期之間358萬元起的電動車接單已突...

管理前哨站／製造業服務化 提升競爭優勢

現今數位科技當道，不但顛覆了既有的企業經營模式，也轉移了企業競爭焦點。產品生命周期縮短，差異化程度縮小，製造業的硬體產品...

顯而立見／數位轉型…從顧客視角思考

數位轉型的重點基礎是「降低成本增加效率」，已經有很多專家、學者討論過相關的議題，但多數都以商業主本身的角度，去思考如何降...

星巴克咖啡服務跟進超商 著眼現金流

星巴克過去的經營策略主要在於展店和強打特色門市、提升咖啡服務，並在疫情前提早布局外送，但這些都與數位服務無關，此次跟進類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。