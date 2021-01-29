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保時捷入門款電動車熱賣

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

電動車需求居高不下，傳統車廠保時捷上周推出電動車入門款Taycan後輪驅動版本，一個星期之間358萬元起的電動車接單已突破80張，並向百張邁進，銷售動能續強。

Taycan是四門轎跑型車款，入門款將在第2季起抵台交車，有望成保時捷品牌最熱賣的單一車款，後市表現有機會超越旗下兩大暢銷休旅車款Macan與Cayenne，甚至有機會賣贏同品牌燃油車。

去年保時捷推出首款電動車Taycan時，先發布三個級距，以470餘萬元起跳的價格，沒多久就接單破千台，雖然單價不低仍吸引買氣。

Taycan第一波賣出的訂單，已於上月開始交車，去年12月交車近70台，其餘訂單將依據船期到港時間，陸續交車，由於保時捷的首款電動車售價不低，卻創造超過千台的訂單，顯示市場對電動車「需求」超乎預期。

上周保時捷發表入門款Taycan後驅版，其售價358萬元起，入門價格較之前一口氣少了120萬元，進入300萬元級距的進口豪華車主流市場，甚至觸及保時捷旗下各車款的「最低入門門檻」，短短一周內訂單破80張。

去年保時捷全年掛牌量約3,800台，但實際接單超過掛牌數一成以上，保時捷的訂單需求超過實車的供應，業界認為，以台灣市場的表現，今年保時捷在台掛牌數將再超過去年，且電動車的比重則可望進一步拉高。

至於目前汽車產業最困擾的車用晶片短缺的問題，保時捷可望不受波及。主要原因是保時捷相對於雙B，產量僅約四分之一，而保時捷更是VAG集團品牌中，車單價相當高的品牌，在集團的優先供應下，保時捷的產能將不受影響。

保時捷 電動車 休旅車

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