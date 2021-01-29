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房屋市場走向 三大新趨勢
住展雜誌發布2020年北台灣推案前十名建商，研發長何世昌表示，雖然上榜建商多為老面孔，但市場出現建商轉攻中大坪數住宅、都更案量比重增加、老傳產資產活化潮等三大新趨勢，預期未來建商事業版圖與土地開發方向都會有不小的轉變。
觀察2020年十大建商排行可以看出幾個趨勢已經成型，除了非營建本業的傳產公司在房地產的勢力正快速崛起外，還有兩個面向值得關注。
何世昌分析，從前年十大建商推案來看，十之八九規劃都是小宅產品，但2020年十大建商推出的產品趨於多元化，除了寶佳、茂德外，其他進榜建商推出的中、大坪數房型變多。
舉例來說，去年就有「世界明珠」、「麗晶花園廣場」、「遠雄青晉」、「昭揚大郡」、「合環LAND MARK」等許多指標案都有規劃中、大坪數房型，產品規劃策略上明顯與2019年產生差異。
再來就是2019年十大建商靠重劃區推案決勝負，2020年十大建商主要案源則是重劃區與都更。
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