房屋法拍移轉量 六年新高

據內政部最新資料，去年國內「房屋法拍移轉量」5,269棟、年增3%，創六年來新高，其中，六都法拍移轉量最大為新北市的1,039棟，是九年來新高，年成長幅度最高則是台南市的47.2%，寫下2016年以來的新紀錄。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡分析，被視為房市多頭反指標的法拍移轉量，去年全國拍賣移轉量5,269棟，不僅小幅成長3%，更是2015年以來新高。

主因近幾年市場不乏業主因資金周轉困難，忍痛將手中物業流入法拍市場，以致法拍案量增加，尤其去年下半年在國內疫情控制得當下，加上利率探低、市場資金動能強，讓不少投資人希望趁機撿便宜，因此積極布局拍賣市場，也是推升交易量升高原因。

觀察六都拍賣交易狀況，法拍移轉量最大者是新北市1,039棟，不僅交易量破千棟且年增幅達27%、居六都年成長率第二名；至於年增幅最大是台南市的47.2%，雖然去年全年拍賣棟數僅474棟，但法拍量創近五年新高。

其他四都中，桃園市去年法拍量較前一年度略減0.8%、台中市則較前年略增0.9%，兩大都會區基本上呈現持平發展，而台北市年減4.2%，高雄市則大幅下降27.2%。

郎美囡指出，新北市及台南市近幾年推案量大，但小型建商資金壓力高，銷售不佳、周轉不靈讓建案流入法拍市場，不過買方認為區域房市有發展機會，因此前往法拍市場搶便宜。高雄市近年房市歷經大起大落，去年價量回歸平穩，買方多數在一般市場即可找到低價物件，降低購置法拍物件的意願。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，一般住宅市場交易量從2018年開始顯著攀升，帶動房價走揚，因此法拍市場尋找低價物件的買方增加。

不過，需留意的是近期陸續出現法拍價格與市場價格相差無幾情況，且法拍購屋流程、貸款條件與一般購屋不大相同，建議民眾進入法拍市場前應充分了解規則及區域行情，以免出現在法拍市場買貴的狀況。