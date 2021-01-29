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傳產業扮開發商…新常態

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北報導
圖／經濟日報提供
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2020年全台房市升溫，市調統計顯示，北台灣年度十大建商推案量中，寶佳、茂德、遠雄等老牌建商持續蟬聯，不過「非建商」的南港輪胎首次入榜，就靠著南港大案「世界明珠」搶進第二名，受到矚目。

不動產業者分析，國內不少傳產業握有資產，近年邁向活化的顛峰期，未來，「非營建本業的老牌企業」，有機會以開發商角色嶄露頭角，換言之，非建商卻成年度十大建商的企業會愈來愈多，可能為「新常態」。

十大建商依序為寶佳機構、南港輪胎、茂德機構、遠雄集團、麗寶集團、昭揚建築、合環機構、愛山林建設、新潤機構、立信機構。

其中，寶佳機構去年在北台灣推案量高達905億元，連續三年蟬聯北台灣推案王。南港輪胎則以世界明珠住宅一案登上亞軍。

南港輪胎去年僅靠著「世界明珠」一案就登上十大建商亞軍寶座，成為年度十大建商排行榜中的「超級新人」，也意也味著國內傳產業資產活化期來臨。

住展雜誌研發長何世昌指出，接下來數年北台灣老傳產土地開發案趨於熱絡，包括中華電信、東元、大洋塑膠、大同、太子汽車、正大尼龍等案，每塊土地都是大規模開發，推案量相當可觀，未來非營建本業的傳產業進入十大建商可能成為常態。

港大 建築

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