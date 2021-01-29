管理前哨站／製造業服務化 提升競爭優勢

現今數位科技當道，不但顛覆了既有的企業經營模式，也轉移了企業競爭焦點。產品生命周期縮短，差異化程度縮小，製造業的硬體產品優勢逐漸失去光芒，附加的軟體服務成為競爭新寵兒。

傳統產業壁壘分明現象產生了明顯變化，產業之間的界線蒙上模糊化陰影，最明顯的莫過於，製造業吹起強勁的服務化旋風。光靠單純的製造技術，難以維持競爭優勢，於是廠商紛紛把自己重新定位為服務業，祭出「製造業服務化」策略，希望突破產業藩籬，重新找到競爭新優勢，尋求時代新商機。

從顧客的角度言，術業有專攻，專業掛帥，獨領風騷，「購買產品，同時也在購買服務」的信念，愈來愈堅定。尤其是購買新科技產品，一般人所知有限，只會操作、使用，對於結構、設計、原理、故障排除、維修保養，不是一竅不通，就是著墨膚淺，需要仰賴廠商專業人員的售後服務，政府機關、企業、組織或個人，都不例外，此時售後服務很自然的成為購買決策的關鍵因素。

例如政府採購大型裝備、運輸設備、軍事武器，企業或個人購買生產設備、自動化設備、實驗儀器、汽車、3C產品及其他新產品，都會嚴格審視及評估廠商的維修能力，並且將售後服務機制納入合約條款中。

從供應廠商的立場言，產品同質性愈來愈高，差異化因子愈來愈不易尋求，導致既有競爭優勢光環逐漸鏽蝕，不得不修正既有商業常規，另尋新經營模式。

現代供應廠商深深體認到，製造與服務本是同根生，而且是一體之兩面，兩者必須緊密結合在一起，才能啟動新商業模式，發揮更大綜效，獲得更強勁的競爭優勢。於是不約而同的競相在主產品的附加服務上動腦筋，並且將公司重新定位為服務業，希望藉助製造業服務化的加持，開創競爭優勢的另一片大藍天。

製造業服務化的具體作法，可以從跨越價值鏈領域下手，進入下游廠商（顧客）的作業工程，提供到家作業的深耕服務。供應廠商派遣技術人員和行銷人員，組成服務團隊，深入客戶的生產現場，一起探討問題的癥結，協助克服技術上的困難，就近解決操作或使用上的種種問題。表面上看好像是自討苦吃，吃力不討好，其實不然，此舉正是在做超前部署的工作，為深耕市場樹立最佳典範。

質言之，協助客戶解決問題，就是在解決自己的問題，試想供應廠商所供應的設備或產品，被客戶使用的得心應手，順暢而成習慣，獲得滿意評價，短期而言可以減少維修次數與成本，買賣雙方互蒙其利。長期而言是在執行「放長線釣大魚」策略，鞏固顧客關係，務實深耕市場，創造競爭者無法相提並論的口碑，為爭取下一張訂單做好萬全的準備。

製造業的新競爭優勢，必須建立在優質的服務機制上。新時代的技術服務團隊，成為企業整體服務不可或缺的關鍵機制。