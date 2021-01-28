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麗緻餐旅徐儷萍：今年不會有裁員的動作

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍(右)與主廚高山英紀(右)要讓消費者吃到不同的和牛美味。 記者黃淑惠/攝影
麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍(右)與主廚高山英紀(右)要讓消費者吃到不同的和牛美味。 記者黃淑惠/攝影

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍今天表示，飯店業受到疫情衝擊，評估今年將進入重整時代，麗緻餐旅集團會努力走出疫情影響低迷的谷底期，今年不會有裁員的動作，將全力推出不同商務型住房專案，再加上米其林指南一星推薦光環，餐飲依舊熱銷；另外，台中亞都飯店（5703）去年停業對於集團的虧損影響降低，今年有信心虧損會比去年減少。

徐儷萍說，疫情的衝擊比預期還久，今年有信心會突破難關，新年度要鼓勵大家跳脫不同的旅遊方式，一起來台北住五星級的商務飯店，可以體驗一下五星商務飯店的貼心服務，亞都力拼住房率維持3成，今年亞都還是受到疫情影響，但有信心在飯店跟餐飲跟推出不同商務型住房後，今年虧損會比去年減少。

台北亞都麗緻大飯店秉持「體貼入心，更甚於家」的服務，總共擁有219間各式客房，然而，商務型的飯店，目前還是處在一個水深火熱的階段，很辛苦，但不必悲觀，也不能依賴同情，必須把軟實力展現出來，去吸引大家來住一住優質飯店。像巴黎廳1930 加上主廚高山英紀即日起至1月30日晚間，將使用多種部位的鳥取和牛，打造特別限定餐會。

自2017年台灣重新開放日本和牛進口以來，每年的和牛進口量以10%至15%幅度成長。主廚高山英紀為提供顧客極致頂級的味蕾享受，嚐遍日本各地品牌和牛，始終認為鳥取和牛油脂融於口中的化口感受最佳，油酸甜而不膩，本身紅肉部分的的鮮甜滋味更是令人著迷；精挑油酸含量高達50%以上的頂級A5和牛，以確保符合餐廳高規格使用標準，再透過主廚精湛法式烹調手法與不同部位的靈活運用，期望帶給顧客全新和牛料理印象。

另外，亞都也積極在開拓新的市場，2020年第一季開始，亞緻餐飲即積極開發商品線，滿足疫情後消費者生活型態所需，從糕餅類、中式湯品、主食類、茶飲、點心類從20餘款品項，迅速增加至目前66個品項，目前仍積極開發更多適合日常生活所需的飲食商品，提升消費者對於亞緻餐飲冷凍(藏)商品的依賴度，因為總體數量增加與2020年度積極拓展通路，無論是在便利商店、超商、都可以看到亞緻餐飲商品，因此業績足足有2倍成長。

疫情 餐飲 日本和牛

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