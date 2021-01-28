電商疫後突圍三招：跨境、社群、全通路

全球智慧開店平台 SHOPLINE 推出《 2021 網路開店白皮書 》，透過大數據解析，「全通路」、「跨境」與「社群」三大關鍵字是電商疫後突圍的方針。「社群電商」的佈局更將是品牌電商業者在今年搶下消費者心占率的重要關鍵。

受新冠疫情衝擊，全球零售產業與消費者購物習慣產生巨大改變，2020 年消費者的購物行為在疫情驅使下，加速轉移至線上，電商產業的總體訂單數年增率達 63%，2月成長幅度最為強勁達 85％，為全年漲幅最高。 SHOPLINE 《 2021 網路開店白皮書 》觀察，「流行服飾」、「食品飲料」、「綜合零售」仍是品牌主、創業者投入網路開店的大宗類別，占比超過 50%。

SHOPLINE 台灣總經理陳少勤表示，2021 年，全通路、跨境、社群等三大方向將會是各家品牌電商的施力重點。去年以來，全通路銷售店家增 126％，線上、線下消費體驗一致化成勝出關鍵，手機購物也正式超越電腦介面。

MIT 品牌跨境訂單年增 1.3 倍，電商節慶活動更是最佳導購時機點，SHOPLINE統計自 2018 年開通跨境服務，去年度協助台灣在地品牌接觸超過 1.2 億的海外消費者，2020 年的跨境賣家數量較前⼀年增長近三成，平均訂單年增率也成長 130%。目標市場仍集中在港澳、新加坡、馬來西亞三地，並以越南 ( 73.3% )、新加坡 ( 45.7% ) 與泰國 ( 35.2% ) 三地市場為出海目標的跨境賣家數成長幅度最高，產業別則以「流行衣飾」、「美妝保養」、「綜合零售」拿下前三名。

近年各品牌均擴大年末節慶促銷力道，SHOLPLINE 統計，2020 年第4季的強檔重點包含雙 11、雙 12、耶誕節等整體訂單量漲幅達 70%，年度最高在線人數則落在雙 11 當天凌晨 12 點，整體流量相較前年雙 11 檔期流量成長破 3 倍。