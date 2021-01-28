外送平台foodpanda統計 國人最愛點這三樣

全台最大即時外送平台 foodpanda 首度發表年度美食消費趨勢，2020年的疫情，產生三大「疫」外3大改變，包含用餐時間延後、餐點個人化、下廚比例提升。在點單的三大類熱門食物中，foodpanda 統計在餐點、飲料、湯品部分的年度熱門排行，國人就愛「台」味，首選「鍋貼、珍奶、酸辣湯」。

foodpanda統計，重度用戶平均每月消費達 65 次，這些重度用戶等於每天平均兩餐都靠外送，每人每月平均消費金額高達 1.4 萬元，可見 foodpanda 便利的外送服務已成消費者生活中不可或缺的一環。

foodpanda 觀察去年消費者趨勢共有3大改變，包括第大眾用餐時間延後，訂購「早午餐」或「午晚餐」的頻率提升，訂餐高峰趨於不明顯；習慣訂購的餐點朝精緻化、個人化為主，受疫情影響消費者更加關注健康議題，亦帶動健康系餐食銷售提升； foodpanda 觀察旗下熊貓超市銷售表現，生鮮食材類商品在用餐時段前銷售量有顯著成長，推估因疫情而使消費者降低出門頻率，故居家下廚比例提升。

foodpanda 表示，2020 年餐飲業積極應對疫情，許多店家陸續投入並鼓勵消費者外帶、外送，帶動外送服務需求提升，目前已有近 7 萬間合作店家，提供多元的餐點與用品選擇、即時便利的外送服務。foodpanda 用戶數不斷攀升，至 2020 年 12 月底的用戶數較同期成長近 2 倍。

foodpanda 統計 2020 年熱銷排行，最受歡迎餐點依序為鍋貼、小火鍋、牛丼，顯示台灣人餐點口味選擇多元；飲料類排行前三名則為珍珠奶茶、豆漿、多多綠，社會大眾仍最愛珍珠奶茶，豆漿則是不分時段的熱銷飲品；湯品類排行分別為酸辣湯、玉米濃湯、貢丸湯，可發現大眾對於「台」味接受度高，傾向選擇濃郁、飽足感豐富的湯品。