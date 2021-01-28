施耐德獲業界認可 引領產業創新、實現企業營運彈性

能源管理與自動化全球專家施耐德電機（Schneider Electric）最近被Frost＆Sullivan授予2020年度亞太關鍵電力基礎設施年度供應商以及2020年度亞太UPS年度最佳公司。 自2012年以來，施耐德電機在該領域持續獲獎，進一步鞏固其作為機房資訊中心解決方案全球市場領導者的實力。

施耐德電機在Frost＆Sullivan獎項中的近期成就，乃因開發兩個產品系列而贏得了這些榮譽 - 專注於電源可靠性和能源效率的Galaxy與具有價值及以客戶為中心功能的Easy UPS。

在2019年針對這兩個系列推出了多項重大創新。Galaxy V系列（VX，VM，VS）UPS在其ECOnversion操作模式下，可提供無與倫比的99％能源效率。 其主要優點之一是，在旁路市電發生故障的情況下，所搭載的變頻器可無縫接管負載。 施耐德電機還利用鉛酸替代品（VRLA）將UPS系統的使用壽命提高了原預計三倍，且將總擁有成本降低了30％至50％。

施耐德電機旗下，負責UPS及機房資訊中心知名APC品牌營運關鍵電力事業部東亞和日本高級副總裁Benoit Dubarle表示，客戶每天給我們很多創新的想法，讓我們可以更事半功倍的專注於市場需求做事。我們也為在效率、永續性、連接性及安全性方面的努力獲得全球認可而感到榮幸。

為了在競爭激烈的市場中做到業績並維持成長，對品質和保證的重視，就是我們在全球後疫情時代依然蓬勃發展的最好印證。有鑑於當前的情況，營運韌性及數位化工作已被迫納入公司管理議題。憑藉在這些領域的穩固地位，我們有備而來，珍惜並有信心地在進入新常態時與客戶及合作夥伴共同進行這趟旅程。

透過從一開始就了解作業敏捷性的需求，施耐德電機強調，透過不斷發展的IT與OT解決方案套件，能夠預知並回應推動數位化的需求。為確保數位世界中的生命持續性，是IT與OT系統整合商及終端用戶的合作夥伴，提供他們需要部署具有連通性、適應性、永續性、高效性、整合性及可靠性的韌性系統。對於創新並與時俱進、為客戶提供最佳解決方案的承諾中。

為維持其全球市場的領導者地位，施耐德電機指出，提供改良的生命週期服務，超越先前單純的電源及冷卻解決方案。在為其他基本服務提供解決方案的同時，還可確保適當的規劃、安裝和操作。其無與倫比的靈活性和客製化能力使資訊中心負責人可快速地應對市場挑戰。