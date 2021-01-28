全國電進駐台中秀泰文心29日開幕 賣服務也賣體驗

全國電子（6281）總經理林政勳攜手秀泰集團，首家門市選定落腳台中秀泰文心店一樓精華區域，將於本月(29)開幕。全國電子秀泰文心店擁有130坪的超寬敞賣場空間及新潮規劃，讓消費者能自在體驗智慧家電及各色數位資通訊商品，瞄準百貨家庭客層，店內還設有正官庄品牌專區。

1月29日到31日開幕活動期間將規劃一系列的3C家電優惠活動，不論是尾牙禮品、春節送禮或者年終家電換購，全國電子揪消費者先體驗、搶便宜。

全國電子進軍台中秀泰文心店，店內擁有130坪的寬敞空間，集結智慧生活3C家電之外，有別於一般百貨家電賣場，精心規劃INTEL主題形象區、Panasonic生活品牌體驗區、遊戲專區等，情境式展示空間，讓消費者能夠從容的體驗在家享受家電的感覺及選購，店內另擁有台中百貨商場最大的空氣清淨專區，照顧家人健康。

全國電子指出，秀泰文心店慶開幕，1月29日到31日，全館指定電視、冰箱、洗衣機、小家電滿6千送600元全國電子現金折價券，指定空調、除濕機、空氣清淨機則能享有滿萬送千元現金折價券優惠，購物滿額即享滿額禮，29日、30日、31日三天開幕限定限量3C家電最低55折，不論是搶3C家電優惠、或者嚐鮮擁有新3C家電購物體驗，可提供一次滿足。

秀泰文心商圈擁有廣且深的家庭客群，秀泰文心店裡設有正官庄品牌專櫃能滿足家庭客層孝親贈禮需求。全國電子Digital City也將持續展店，全台第26家門市-擁有超過一百多坪的「三重集美店」也將於2月5日開幕，與消費者見面。