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慧智受惠癌症基因檢測產品成長動能強勁 帶動去年營收

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

基因檢測領導品牌慧智基因（6615）受惠癌症基因檢測產品亮眼銷售表現，帶動去(2020)年底的營收動能成長。隨政府與大眾對精準醫療應用於癌症治療的重視，2020年慧智基因產品銷售與佈局的表現，以癌症基因檢測的產品成長動能最強。近兩年來已成長近250%的成長幅度，其中受惠精準用藥與檢測趨勢，BRCA1/2基因檢測產品自去年12月起的銷售成績較前11個月成長了5倍。

慧智基因洪加政總經理指出，去年12月合併營收月增7.88%、與前年相比成長2.42%。主要是與BRCA1/2基因檢測銷售動能與精準用藥有關，用來治療具有BRCA1及BRCA2基因異常的癌症患者的藥物─Olaparib在去年11月納入健保給付後，帶動市場對基因檢測的需求，尤其近年精準醫療所帶動的用藥與治療措施，將能提升醫師、病患，甚至有家族病史的高風險患者，進行各類基因檢測意願，而慧智基因非侵入式的檢測方式，也提供醫師與病患在不同階段的療程上，更多元的選擇，進而持續創造業務成長的動能。

因BRCA1與BRCA2基因變異，會提高乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌與前列腺癌等癌症罹癌機率，因此除了應用於病患療程參考外，若有上述癌症家族病史，也可以提前透過此項基因檢測，採取預防醫療措施。國際上也有知名影星在基因檢測後發現自己BRCA1及BRCA2基因異常狀況，隨即採取預防性乳房與卵巢切除術，也因此帶動了BRCA1及BRCA2基因檢測的討論與關注度。

除了研發的動能強勁與政府的政策推動，受惠轉投資與主要合作夥伴禾馨醫療集團的規模拓展，相較108年為慧智基因創造超過20%的營收成長動能。洪加政補充，慧智與禾馨醫療集團除了檢驗產品、服務的合作，同時透過轉投資禾馨集團的方式，不只為公司的營收帶來穩定的助益，也讓我們透過完整的產業鏈整合，更精準掌握產業需求與發展趨勢。除了期待禾馨穩健成長帶來的營收挹注，在今年我們也依舊會積極開拓與國內的大型醫學中心、中小型醫療院所合作的可能。

癌症 營收

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