和泰盃烈火純青技能競賽 三組冠軍得主出爐

108位來自全國35所技職高中職同學，在第一屆和泰盃烈火純青技能競賽中大放異彩，展現在校學習技能的成果，經過技能比賽與評審，分別由新北高工陳培德丶王政凱在汽車修護組奪冠；南港高工陳思源丶藍中語在冷凍空調組摘金；餐飲烹飪組則由開平餐飲顏若熙丶洪凱成獲得第一。

和泰興業大金空調董事長蘇一仲今(28)日表示，萬貫家財不如一技在身，而一技在身又不如一技在心。勉勵技職學生們，對追求技術、才藝的精進與熱情。

大全彩藝董事長黃志誠說：「在經營企業時，有感於技職教育與實作的重要，鼓勵學生重視專業技術能力，並塑造學習技術的良好環境。本次透過校際間相互切磋與觀摩，相信是個很美好的的經驗。」

本次和泰盃烈火純青技能競賽的活動LOGO設計，外部火焰象徵烈火純青、技藝精湛之意；中間的手形代表手作匠人、其形狀也像一個比讚的手，象徵技能高超一級棒。期望學生能發揮職人精神，也能夠培育專業人才進入企業就業。有感於提升技術水準寄於未來產業中，達成技職教育之目的，特舉行此項活動。

本次競賽共分為三組：汽車修護組、冷凍空調組、餐飲烹飪組。共有35校、54隊參賽，總參賽選手108名。考題的設計是希望參賽選手能提早與產業接軌、降低產學落差、也讓學生向自我挑戰、學習比原本在校更高一層的技能。

汽車修護組是TOYOTA雙人快速定期保養作業、冷凍空調組則以商用空調一對一安裝技能測驗。餐飲烹飪組則是呼應黃克銘健康基金會主要倡導營養保健、預防醫學以及樂齡均衡飲食等．希望各位同學能發揮創意設計出高纖、低油、低糖、低鹽的健康料理。

本活動提供各參賽隊伍練習金三仟元，各組競賽第一名可獲獎金5萬元、第二名3萬元、第三名1萬元；為獎勵為校爭光及學校指導，將額外捐助給獲獎隊伍的學校，第一名獎金3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元。 本競賽除獎金豐厚外，表現優異的學生還能引薦至和泰（2207）相關企業實習與工作，讓學生能學以致用並且順利就業。