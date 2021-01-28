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響應豐田政策 和泰車向和雲行動購入iRent品牌所有權

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

車市龍頭和泰車（2207）今（28）日表示，全球交通服務正走向Mobility as a Service（MaaS）的發展趨勢，響應日本豐田原廠的MaaS新策略，向集團內和雲行動服務公司購入全台唯一提供24小時汽機車共享服務iRent的品牌所有權，搭配其原有的乘車派遣平台yoxi的品牌所有權，和泰汽車將擁有台灣最完整的車輛共享服務。

和泰車去年(2020年)11月19日整合了集團內購車、貸款、保險到售後服務等資源，推出了yoxi乘車派遣平台，提供消費者「附駕型共享服務」多元的選擇。

此外，和泰集團早在2014年就投入發展iRent，是台灣共享交通服務的先驅，也是現行業界規模最大的自助租車服務。由集團成員和雲行動負責經營，提供「自駕型共享服務」；為整合並提供對消費者最佳的移動服務，和泰汽車決定購入iRent品牌，由和泰汽車同時擁有iRent及yoxi兩個品牌，更加速附駕型與自駕型共享服務的整合，創造更緊密、一致的綜效，發揮品牌價值最大化，有機會成為豐田汽車MaaS服務的全球典範。

未來，和泰汽車發展MaaS的架構將從共享服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。

iRent 和泰車 派遣

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