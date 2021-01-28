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雄獅新品牌「隨遊SUIYO」攻年輕市場 供線上一站購足

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

後疫情時代來臨，雄獅（2731）強化「降實提虛」策略，加強消費者線上的服務體驗，以新品牌「隨遊SUIYO」進攻年輕市場，可望創造多項娛樂商機，包含吃、喝、玩、遊、購、娛，同時於線上平台就能一站式購足，滿足年輕族群的使用習慣。

雄獅「隨遊SUIYO」於首波情人節活動「愛情隨你遊，玩你沒玩過的情人節！」上架了將近上百種琳瑯滿目的商品，最低只要189元起。從情人前準備赴約的精心打扮，到情人節當天滿滿的約會行程及晚上的浪漫大餐，約會結束後還可以一起到溫馨精緻的飯店休息，各種品項應有盡有。

雄獅表示，新的玩樂品牌「隨遊SUIYO」，主要販售各類門票、餐券、活動體驗券、飯店休息體驗券等商品，目標吸引18-34歲的年輕客群。首波情人節活動時間於1月28日上線直到3月18日，雄獅並找來近百位網紅受訪，調查「最想和另一半在情人節做的事」，票選排名前五名為旅遊、餐廳用餐、看電影、飯店休息、製作兩人的紀念小物。受訪網紅包含Youtuber、直播主、經營IG、FB等社群平台的KOL（關鍵意見領袖），最高訂閱人數更達近百萬，顯示其在年輕族群間的代表性與聲量。

雄獅表示，「隨遊SUIYO」準備了眾多精采約會行程，半日遊程包含戶外及室內、動態或靜態，讓你搖身變成浪漫計畫通，約會絕對不踩雷。像是純韓服體驗90分鐘749元起最受哈韓族群歡迎。另外還有台南體驗電影《孤味》經典場景一日遊一人800元起，包車踩點電影經典場景，包括安平魚市場、漁光島、橋頭海灘公園、四草大橋、府城食府、鹿耳門天后宮。喜歡DIY屬於兩人紀念小物的情侶，「隨遊SUIYO」也推薦位於高雄的odor funder氣味製造所，親手調製情人專屬香水。

除了約會行程之外，「隨遊SUIYO」精選了10組約會餐廳與數10間休息飯店。像是台中知名韓式髮廊複合式餐酒館—UNIXx寓、台南—肉女子餐券等，情人節大餐再也不用煩惱要吃什麼。喜歡浪漫氛圍的情侶，約會一整天玩累了，還可以到旅館休息，台北眾多飯店休息499元起。

沒有情人也沒關係，「隨遊SUIYO」也特別為沒有情人的消費者，推薦情人節「愛自己」的無限種玩法，像是「隨遊SUIYO」獨家販售The Ears 12體驗日式采耳、香薰耳燭等耳部養護，好好地寵愛自己，價格790起。台北-FINFINITE女子訓練基地60分鐘課程399元，跟著專業的NIKE教練一起透過空中瑜伽、拳擊、TRX等運動項目，打造自己的完美體態。

情人節 雄獅 電影

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