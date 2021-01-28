正新將斥資23.4億元 擬在斗六自地委建ATV胎新廠

正新（2105）衝刺ATV（沙灘車）特殊胎市場，今天公告董事會通過將投入23.4億元，在斗六三廠自地委建ATV輪胎新廠，新廠規劃產能約日產8,000條，將分階段投產，第一階段預計明年下半年就可以完工。

正新近幾年營運拓展重點放在「雙印」（印尼和印度），此次為正新近年少見的台灣加碼動作，格外引發關注。對此，正新發言人羅永勵表示，正新的ATV車胎生產本來就放在台灣，現在因為原彰化溪洲廠的ATV生產線訂單全滿，產能不足，因此順勢在斗六三廠擬再蓋一個新廠。

正新斗六三廠目前為空地，此次計畫自地委建ATV輪胎廠房，預計投入總金額23.4億元，其中包含興建廠房工程金額6.63億元，機器設備工程金額約15.08億元，和公用工程金額約1.69億元。目前交易對象未確定，待完成正式合約簽訂後，公司將另外補充公告。

正新的ATV沙灘車胎，與農用車胎等被公司歸類在其他類的特殊車胎，整個其他類車胎占正新營收比重11.2%，ATV車胎營收占比只有個位數，比重不算高，但由於這一塊屬於利基市場，競爭不像汽車胎這麼激烈，毛利率優於平均水準，國內包括建大（2106）、華豐（2109）等輪胎廠，也都積極布局相關市場。

受到新冠肺炎疫情影響，正新去年營收964.41億元，年減11.98%，創下近十年來首度全年營收摔落千億元大關。獲利方面，正新去年前三季稅後純益28.18億元，也比前年同期縮水7%，換算前三季每股純益0.87元。不過去年下半年大陸車市領頭迅速復甦，推升輪胎市場需求，正新去年第2季起營運快速回神，全年表現倒吃甘蔗。

展望今年，正新主管表示目前輪胎業的市況不錯。因應上游原料價格上漲，為反應成本，正新除了去年9月和11月兩次調漲輪胎售價，先前預告今年元月還有第三波漲價計畫，公司今天表示目前都有在執行中。