快訊

下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1老翁獲救

日職／田中將大確定回歸樂天 推估年薪9億日圓史上最高

正新將斥資23.4億元 擬在斗六自地委建ATV胎新廠

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

正新（2105）衝刺ATV（沙灘車）特殊胎市場，今天公告董事會通過將投入23.4億元，在斗六三廠自地委建ATV輪胎新廠，新廠規劃產能約日產8,000條，將分階段投產，第一階段預計明年下半年就可以完工。

正新近幾年營運拓展重點放在「雙印」（印尼和印度），此次為正新近年少見的台灣加碼動作，格外引發關注。對此，正新發言人羅永勵表示，正新的ATV車胎生產本來就放在台灣，現在因為原彰化溪洲廠的ATV生產線訂單全滿，產能不足，因此順勢在斗六三廠擬再蓋一個新廠。

正新斗六三廠目前為空地，此次計畫自地委建ATV輪胎廠房，預計投入總金額23.4億元，其中包含興建廠房工程金額6.63億元，機器設備工程金額約15.08億元，和公用工程金額約1.69億元。目前交易對象未確定，待完成正式合約簽訂後，公司將另外補充公告。

正新的ATV沙灘車胎，與農用車胎等被公司歸類在其他類的特殊車胎，整個其他類車胎占正新營收比重11.2%，ATV車胎營收占比只有個位數，比重不算高，但由於這一塊屬於利基市場，競爭不像汽車胎這麼激烈，毛利率優於平均水準，國內包括建大（2106）、華豐（2109）等輪胎廠，也都積極布局相關市場。

受到新冠肺炎疫情影響，正新去年營收964.41億元，年減11.98%，創下近十年來首度全年營收摔落千億元大關。獲利方面，正新去年前三季稅後純益28.18億元，也比前年同期縮水7%，換算前三季每股純益0.87元。不過去年下半年大陸車市領頭迅速復甦，推升輪胎市場需求，正新去年第2季起營運快速回神，全年表現倒吃甘蔗。

展望今年，正新主管表示目前輪胎業的市況不錯。因應上游原料價格上漲，為反應成本，正新除了去年9月和11月兩次調漲輪胎售價，先前預告今年元月還有第三波漲價計畫，公司今天表示目前都有在執行中。

正新 營收 正新輪胎

延伸閱讀

林智堅訪視桃園－新竹管線工程 北水南送工程2月啟用　

延管工程造成路面不平 台中市府今天開說明會

土地公賜福「就業三寶」 盼求職者找工作順利

污水都納管 南投環境更美好

相關新聞

讓飛行夢想成真 長榮航空飛行學院在台招生

長榮航空（2618）飛行學院2021年度自費學員開始招生，即日起開始接受網路報名，每梯次為六名，預計共招收18位學員，額...

繼加科思公司成功於香港掛牌 博晟生醫接棒掛牌

重量級生技集團－晟德集團在台灣投資市場上枝葉繁茂，其中達亞、長聖也於2020年12月掛牌，加科思公司也成功於香港掛牌，晟德集團旗下高端骨科醫材廠博晟生醫(6733)接棒緊跟在後。

遠距上班成新常態 疫苗問世無法改變的趨勢

隨著2020年的離去，同時新冠肺炎疫苗的誕生，好似新冠肺炎對於人類生活帶來的負面影響即將離我們遠去。

2020北台房市出現三變化 資產活化顛峰期來了

住展雜誌發布2020年北台灣推案前十名建商，研發長何世昌表示，雖然上榜建商多為老面孔，但市場出現建商轉攻中大坪數住宅、都...

晶華安裝國家軍用級高階測溫儀 旗下飯店採消費實聯制

隨著寒假以及農曆春節連假的來臨，晶華（2707）防疫設備再升級，晶華表示，目前旗下各酒店皆已比照防疫旅館的SOP，增加客...

搶便宜！新北市法拍創九年新高、台南年增47%

2020年房市熱絡，一般市場交易量創近年新高，法拍市場也增溫。依據內政部資料，去年全台拍賣移轉量5269棟、年增3%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。