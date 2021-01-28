工研院攜大同 力拚2030電動巴士國產化百億商機

工研院在經濟部技術處科技專案和工業局智慧電動巴士DMIT計畫支持下，聯手國內馬達領導品牌商大同公司（2371）成功開發國內首個國產的電動巴士動力系統，此系統整合堪稱電動車心臟與大腦的馬達和驅動器，提升電動巴士的性能與效率，加速落實電動巴士國產化，協助臺灣智慧運輸發展。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，因應國際廢氣減排趨勢，近年許多國家紛紛投入電動車布局，臺灣亦積極推動2030年達成公車和客運全面電動化，以減少碳排放、提高能源效率。此外，長期以來，國內電動巴士的動力系統多從國外進口，產業面臨無國產化動力系統可用的情形，為解決此產業瓶頸，以及瞄準智慧運輸的趨勢，工研院擘畫「2030技術發展策略與藍圖」，在永續環境應用領域，結合機械、電子、資通訊等跨領域的研發優勢，協助業者開發電動巴士國產化零組件。近年工研院與大同公司合作，成功開發臺灣首個自主研發的電動巴士動力系統，已投入實車整合工程與驗證技術研發，協助臺灣朝電巴國產化和綠色運輸邁進，強化臺灣車輛產業的競爭力。

大同公司執行副總戴豐樹博士表示，大同公司為了超前部署，建立電動巴士動力系統的研發與製造能力，在既有的馬達工業基礎上，近年來積極建立馬達驅動器的自主設計開發能力。2018年啓動與工研院合作開發馬達驅動器專案，結合工研院在驅動器領域的研發能量，授權技術轉移，大同公司建立了馬達驅動器研發團隊，為馬達產品共創更高的附加價值，在全球市場開闢新藍海。大同公司投入軟、硬、機構等設計工程師進駐工研院，與工研院團隊密切交流，共同開發電動巴士動力系統。大同公司的國產電動巴士動力系統榮獲第29屆臺灣精品獎，未來馬達驅動器研發團隊以此為基石，將拓展對不同功率的驅動器自主設計開發能力，以利未來新產品開發。

工研院與大同聯手開發的「250kW動力系統」，是當前臺灣第一個自主研發，也是功率最大的國產車用動力系統，採用馬達與驅動器系統匹配考量設計，馬達最高效率>96%、驅動器>97%，可提高車輛性能與節能省電，且具備高扭力、爬坡力佳的特性，目前適用於12米（甲類）電動巴士或同級卡車。值得一提的是，由於此系統整合馬達和驅動器等軟硬體，具備自主調校能力，能針對不同車款進行客製化調校設計，未來也能應用於物流車、垃圾車、資源回收車、採礦車等。目前，此動力系統已完成實車調校與道路測試，近日更於財團法人車輛研究測試中心（ARTC）通過性能測試，在巴士滿載的情形下，擁有20%爬駐坡能力，以及90 km/h以上之極速性能表現，確保產品品質。