快訊

尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

比脫歐更怒？英歐反目的疫苗「阿斯特捷利康之戰」

年興：賴索托廠停工延至2月初 將彈性調度產能因應

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠肺炎疫情捲土重來，國內牛仔布及成衣大廠年興（1451）今（28）日公告，占公司產能比重超過四成的賴索托廠，因配合當地政府的防疫管制措施，停工時間將延長至2月3日，如果從最初的停工開始時間元月13日計算，整個停工期約三周，公司將彈性調度集團不同區域的產能支應。

年興總經理蔡樹軒表示，因為牛仔褲是大家出門時比較會穿的服飾，受到疫情影響，民眾減少出門，對牛仔服飾需求降低，對於年興而言，現在整年度都是淡季，此次停工影響相對有限。

其次，雖然賴索托政府要求工廠防疫停工，但允許50%的人可以上班，等於是分流，也可以降低此次停工的影響。

而年興也已經通知客戶及供應商，調整進出貨時間；並視需求，彈性調整集團不同區域的產能支應。全力把影響降到最低。

年興今天一早代旗下年興國際（賴索托）、與福爾摩莎紡織等兩家子公司公告，配合賴索托政府為防止新冠肺炎疫情擴散，延長全國封鎖管制防疫措施，實施期間至2月3日，下令除部分醫療、金融、社會安全、民生基本及公用事業外，所有企業於封鎖期間須配合政府政策暫時停工。

由於年興在賴索托設有3座牛仔成衣廠、月產能126萬件；1座牛仔布廠、月產能140萬碼；和1座紡紗廠，月產能600噸，合計賴索托廠區占年興產能比重高達41%，為公司在全球最大的生產基地。外界擔心年興營運再度遭受重擊。

年興為國內牛仔布及成衣大廠，主要客戶包含Levi's、Lee、GAP等國際大廠。去年隨著新冠肺炎疫情蔓延，年興成為最大受災戶之一，因為年興的兩大生產基地賴索托廠和墨西哥廠，去年上半年都碰疫情，幾度配合當地政府防疫措施停工，對營運造成不小影響。

而今年初疫情重燃，年興除了賴索托廠宣布停工期延長；目前墨西哥疫情同樣嚴峻，最近陸續傳出墨西哥總統羅培茲歐布拉多和首富史林都確診，對此，年興表示目前墨西哥廠還是正常營運，廠區會加強控管。

延伸閱讀

南投醫院防疫取消春節義診 改贈生活物資助弱勢

落實防疫兼做公益 羅東博愛醫院不辦尾牙改發愛心禮券

Skytrax防疫安全評級 卡達航空獲頒五星級航空公司殊榮

台南柳科光洋科廠區傳工安 2清潔工人吸入過量氮氣昏迷緊急送醫

相關新聞

繼加科思公司成功於香港掛牌 博晟生醫接棒掛牌

重量級生技集團－晟德集團在台灣投資市場上枝葉繁茂，其中達亞、長聖也於2020年12月掛牌，加科思公司也成功於香港掛牌，晟德集團旗下高端骨科醫材廠博晟生醫(6733)接棒緊跟在後。

遠距上班成新常態 疫苗問世無法改變的趨勢

隨著2020年的離去，同時新冠肺炎疫苗的誕生，好似新冠肺炎對於人類生活帶來的負面影響即將離我們遠去。

搶便宜！新北市法拍創九年新高、台南年增47%

2020年房市熱絡，一般市場交易量創近年新高，法拍市場也增溫。依據內政部資料，去年全台拍賣移轉量5269棟、年增3%，創...

2020北台房市出現三變化 資產活化顛峰期來了

住展雜誌發布2020年北台灣推案前十名建商，研發長何世昌表示，雖然上榜建商多為老面孔，但市場出現建商轉攻中大坪數住宅、都...

晶華安裝國家軍用級高階測溫儀 旗下飯店採消費實聯制

隨著寒假以及農曆春節連假的來臨，晶華（2707）防疫設備再升級，晶華表示，目前旗下各酒店皆已比照防疫旅館的SOP，增加客...

momo物流再添生力軍 攜手中華郵政i郵箱取貨服務

富邦媒（8454）今(28)日宣布即日起旗下momo購物網正式攜手中華郵政公司加入「i郵箱」取貨服務，讓消費者取貨時間、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。