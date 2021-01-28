年興：賴索托廠停工延至2月初 將彈性調度產能因應

新冠肺炎疫情捲土重來，國內牛仔布及成衣大廠年興（1451）今（28）日公告，占公司產能比重超過四成的賴索托廠，因配合當地政府的防疫管制措施，停工時間將延長至2月3日，如果從最初的停工開始時間元月13日計算，整個停工期約三周，公司將彈性調度集團不同區域的產能支應。

年興總經理蔡樹軒表示，因為牛仔褲是大家出門時比較會穿的服飾，受到疫情影響，民眾減少出門，對牛仔服飾需求降低，對於年興而言，現在整年度都是淡季，此次停工影響相對有限。

其次，雖然賴索托政府要求工廠防疫停工，但允許50%的人可以上班，等於是分流，也可以降低此次停工的影響。

而年興也已經通知客戶及供應商，調整進出貨時間；並視需求，彈性調整集團不同區域的產能支應。全力把影響降到最低。

年興今天一早代旗下年興國際（賴索托）、與福爾摩莎紡織等兩家子公司公告，配合賴索托政府為防止新冠肺炎疫情擴散，延長全國封鎖管制防疫措施，實施期間至2月3日，下令除部分醫療、金融、社會安全、民生基本及公用事業外，所有企業於封鎖期間須配合政府政策暫時停工。

由於年興在賴索托設有3座牛仔成衣廠、月產能126萬件；1座牛仔布廠、月產能140萬碼；和1座紡紗廠，月產能600噸，合計賴索托廠區占年興產能比重高達41%，為公司在全球最大的生產基地。外界擔心年興營運再度遭受重擊。

年興為國內牛仔布及成衣大廠，主要客戶包含Levi's、Lee、GAP等國際大廠。去年隨著新冠肺炎疫情蔓延，年興成為最大受災戶之一，因為年興的兩大生產基地賴索托廠和墨西哥廠，去年上半年都碰疫情，幾度配合當地政府防疫措施停工，對營運造成不小影響。

而今年初疫情重燃，年興除了賴索托廠宣布停工期延長；目前墨西哥疫情同樣嚴峻，最近陸續傳出墨西哥總統羅培茲歐布拉多和首富史林都確診，對此，年興表示目前墨西哥廠還是正常營運，廠區會加強控管。