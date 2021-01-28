2020北台房市出現三變化 資產活化顛峰期來了

住展雜誌發布2020年北台灣推案前十名建商，研發長何世昌表示，雖然上榜建商多為老面孔，但市場出現建商轉攻中大坪數住宅、都更案量比重增加、老傳產資產活化潮等三大新趨勢，預期未來建商事業版圖與土地開發方向都會有不小的轉變。

十大建商依序為寶佳機構、南港輪胎、茂德機構、遠雄集團、麗寶集團、昭揚建築、合環機構、愛山林建設、新潤機構、立信機構。

其中，寶佳機構去年在北台灣推案量高達905億元，連續三年蟬聯北台灣推案王。南港輪胎則以世界明珠住宅一案登上亞軍。

何世昌指出，南港輪胎擠進十大建商排行，意味國內傳產業資產活化顛峰期已經來臨，接下來數年北台灣老傳產土地開發案趨於熱絡，包括中華電信、東元、大洋塑膠、大同、太子汽車、正大尼龍等案，每塊土地都是大規模開發，推案量相當可觀，未來非營建本業的傳產業進入十大建商可能成為常態。

第三名到第五名為茂德、遠雄、麗寶，三家都是推案量的常勝軍。

第六名的昭揚和第七名的合環，都屬於區域型建商。

第七名合環機構，以「合環LAND MARK」一案進榜，合環推案多位於新店。

第八名的愛山林建設去年除了在淡水與南港推出自建案外，在板橋江翠北側則與立信共同推出「帝景」系列合建案，依分回比例拆算後愛山林推案量為180億元，立信另以130億元居第十名。

何世昌表示，2020年十大建商排行可以看出幾個趨勢。第一、非營建本業的傳產公司在房地產的勢力正快速崛起，未來推案不僅量體可觀，也勢必成為市場焦點。

第二、2019年十大建商推案多規劃為小宅，2020年十大建商推出的產品趨於多元化，除了寶佳、茂德外，其他進榜建商推出的中、大坪數房型變多，產品規劃策略上明顯與2019年產生差異。