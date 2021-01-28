上緯小金雞上緯新材發「績優」預報 去年獲利大增五成

去年下半年大陸風電市場超旺，上緯投控（3708）旗下在上海掛牌的小金雞上緯新材料（簡稱上緯新材），今（28）日提前發布去年度業績預報，捎來好消息。上緯新材估計去年歸屬母公司淨利潤介於1.1402億元至1,2108億元人民幣（約新台幣4.94億元至5.25億元），比起前年同期的7,826萬元人民幣，年增率高達46%-55%。上緯投控母以子貴，去年財報獲利成長可期。

上緯新材為上緯投控旗下小金雞，主要產品包括環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，被廣泛應用於火力發電、石化、電子、光電等行業之污染防治工程，汽車、遊艇等輕量化運輸工具，風力發電機組之葉片等方面。上緯新材去年9月在上海證交所科創板上市，成為第一家在科創板掛牌的台資企業。

根據上海證交所當地法規，上緯新材在2020年財報公布前，今天提前發布「績優」的業績預告，估去年獲利將比前年大幅成長46%-55%。

上緯新材在業績預告書中說明，去年業績大幅成長，主要受惠公司的複合材料業務推廣策略有成，尤其風電業務得利於全球綠能發展向上趨勢，國內外市場銷量都有明顯成長。

去年上半年受到新冠肺炎疫情影響，大陸許多風場建置延誤，下半年加緊趕工；加上大陸陸上風電補貼2020年底落日，許多大陸風電業者趕在補貼結束前掀起一波搶裝潮，兩大利多合力推升上緯的風電材料去年下半年出貨暴衝。

不過隨著補貼結束，今年大陸陸上風電建置的相關需求可能出現短線下滑，法人預期上緯新材今年營運成長恐放緩。