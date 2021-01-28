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春節連假高乘載管制 高公局：依圖形化標誌行駛

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
高速公路局已規劃於實施高乘載管制之交流道入口前設置圖形化告示牌，並於交流道入口處，設置文字型之紅底白字禁制性告示牌。　圖／高公局提供
高速公路局已規劃於實施高乘載管制之交流道入口前設置圖形化告示牌，並於交流道入口處，設置文字型之紅底白字禁制性告示牌。　圖／高公局提供

今年春節連假於國1、國3及國5部分路段及時段實施高乘載管制。高速公路局已規劃於實施高乘載管制之交流道入口前設置圖形化告示牌，並於交流道入口處，設置文字型之紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。

高公局表示，為利民眾於實施高乘載管制之交流道入口前快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化─以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。至於設在管制交流道入口處之告示牌，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

今年春節連假國道實施高乘載管制之路段與時段如下：

一、2月12～14日（初一至初三），每日6至12時，國5南港系統南向入口。

二、2月14～16日（初三至初五），每日14至21時，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口(結束時間視交通狀況機動調整)。

三、2月14及15日（初三、初四），每日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口。

另為分散車流，連假期間實施部分交流道入口時段性封閉（如附圖4），請多利用替代道路。今年春節連假實施匝道封閉之路段及時段如下：

一、2月10～14日（小年夜至初三），每日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。

二、2月12～14日（初一至初三），每日0至24時，封閉國1平鎮、埔鹽系統南向入口。

三、2月14及15日（初三、初四），每日0至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

四、2月14及15日（初三、初四），每日7至19時，封閉國1虎尾、仁德北向入口；國1王田、國3名間雙向入口。

高乘載管制 連假

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