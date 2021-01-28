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中華郵政聯手momo購物網 提供網購貨件i郵箱取貨服務

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

為提供民眾更多元便捷的網購取貨管道，並擴大i郵箱服務範疇，中華郵政公司自1月27日起，與富邦媒體科技股份有限公司（8454）合作，民眾於momo購物網站上訂購商品，皆可選擇配送至全國任一i郵箱，享受快速到貨及智慧取件的便利。

中華郵政公司表示，在momo購物網訂購的商品，皆以最快速的郵路送達i郵箱，收件區域如屬快捷郵件服務範圍內，大都可在出貨隔日收取到貨通知簡訊；收件人憑簡訊取件碼，於三天內至指定i郵箱，在螢幕上輸入手機末3碼及取件碼即可領取，不僅免排隊等候，亦免出示身分證明文件或印章，取件不用30秒。

i郵箱新型態購物配送服務，具24小時全年無休、零接觸及尊重隱私等特點，廣受各界認同，已有部分民眾及雙薪上班家庭將i郵箱視為隨身地址，主動要求寄件人將包裹寄至鄰近i郵箱取件，在i郵箱加入momo購物網取件通路後，勢必造福更多網購族群。

中華郵政公司已於全國各地郵局、學校、社區、捷運等人潮密集處及偏遠地區布建超過2,400座i郵箱，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，確保收件人隱私與取件安全。i郵箱是物流的ATM，也是先進國家發展智慧城市與提升郵政普及服務的指標配備，經持續研發精進，除提供逆物流等多面向服務外，亦具備代收貨款及智慧郵筒等附加功能，歡迎物流及電商業者善加利用，共創全新物流模式。

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