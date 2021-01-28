王品砸7.3億買股贈員工 年後徵才逾500人、薪資加碼3成

王品（2727）昨（27）日晚間宣布實施庫藏股，為激勵士氣並留任優秀人才，將斥資7.3億元、以每股90-190元的價格，買回3,850張股票轉讓同仁。受到庫藏股利多消息振奮，王品今（28）日早盤股價衝高來到121.5元，漲幅逾6%，漲勢居觀光股之冠。同時，為迎接年後轉職熱潮，王品也宣布將徵求500名中階幹部，並開出高於業界34%誘人薪資。

王品近年積極推動「同仁變股東」，自2013年開始實施「同仁持股信託」，今年更將門檻降低、加碼更多，店長、店主廚不論職級皆可加入，「公司提撥率」一舉拉高至150%，是台灣上市櫃餐飲集團中最優厚的薪酬制度，相比其他產業也毫不遜色。

王品表示，2020年嚴格執行「安心專案」、挺過疫情難關，台灣創下營收破百億的亮眼成績，2021年鎖定火鍋、燒肉兩大品類，將開出新品牌、積極展店，大規模招募「店長接班人」、「值班幹部」中階營運人才共500名，薪資加獎金，月薪將上看48,300元，通過考核後，可再參與「王品黑馬計畫」、挑戰百萬年薪。

王品於2013年開始實施「同仁持股信託」，鼓勵同仁提撥薪資、公司同時提撥同仁金額的50%購買王品股票，儲蓄同時共享獲利成果。2021年王品宣布調高同仁持股信託的「公司提撥率」為150%，員工出2,000元、公司加碼出3,000元，每個月就能買到時價5,000元的王品集團股票。

值得一提的是，王品股價自去年11月開始上攻，一度觸及三年多來高點，在股價高檔時刻仍落實員工福利，斥資7.3億元購回股票、轉讓同仁。

2020年疫情期間，王品堅守「零裁員、零減薪、年終照發」，根據yes123求職網最新公布資料顯示，上班族最嚮往進入的十大企業，王品集團是唯一進榜的餐飲業。除了優於業界的薪資外，福利措施如：每月達成獎金、年終獎金、三節禮券、家人用餐優惠等，每年國外旅遊規劃短、中、長程三條路線，足跡遍佈日、韓、北歐四國、土耳其等地，符合規定的同仁可享短程旅遊全額補助。2020、2021年改辦國內旅遊，但預算不縮水，入住五星級酒店、大啖特色美食，企業福利令人羨慕。

為布局2021年品牌展店需求人力，王品也宣布需要500名「中階幹部」，具服務業經驗的「值班幹部」，通過3個月考核後，起薪+獎金月薪上看38,400元；曾任領班或副店長的求職者，可挑戰「店長接班人」，通過8個月的培訓考核，薪資+獎金月薪上看48,300元，順利通過考核者，年末還可以參加「王品黑馬計畫」，一年之內就有希望百萬年薪。