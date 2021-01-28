瑩碩生技、大陸雙鶴利民合作 進軍精神科藥物市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

瑩碩生技（6677）昨（27）日透過視訊，與中國央企華潤雙鶴全資子公司、華潤雙鶴利民藥業（濟南）有限公司，簽署新產品開發協議，雙方將鎖定大陸成長快速的精神科藥物市場。

瑩碩表示，本次協議為2019年簽署戰略合作框架的延續，雙方將深化及擴大技術平臺與藥品的開發夥伴關係。本次協議由瑩碩總經理顏麟權、雙鶴利民總經理滿超代表簽約。

根據協議，瑩碩將獨家授權「帕利哌酮緩釋片」大陸地區藥品開發與銷售權利給雙鶴利民，雙方並共同進行藥物開發、臨床試驗與領證事宜，而瑩碩將依藥品開發進度，享有里程碑權利金以及產品上市後的銷售權利金。

從全球醫藥市場規模觀察，精神相關藥物，包括抗憂鬱症、抗精神分裂（思覺失調）、抗焦慮藥物的市場規模僅次於心腦血管類藥物，是全球第二大用藥領域，而大陸市場近年來的成長尤其快速，潛在的藥物開發商機龐大。

顏麟權表示，本次與華潤雙鶴共同合作的藥品項目「帕利哌酮緩釋片」，為高技術緩控釋製劑，屬於第二代抗精神病藥品，臨床上作為抗思覺失調症的第一線用藥。

根據全球知名醫藥資訊顧問公司IQVIA資料顯示，2019年帕利哌酮緩釋片的全球銷售額約為5.7億美元，而該藥品在2018年即進入中國國家基本藥物目錄，2019年更進入國家醫保目錄，由於醫保是中國藥品市場的最大買家，該藥品市場的成長空間不容小覷。

雙鶴利民為中國央企華潤旗下華潤雙鶴藥業的全資子公司，是集生產、研發、行銷於一體的國有高新技術企業。雙鶴利民去年底入選為2020年度山東省「品質魯藥」品牌建設示範企業，為藥品行業中的標竿企業。瑩碩表示，雙方尚有多個項目在洽商中，透過深化互利合作，建立全面戰略夥伴關係，有助完善瑩碩在大陸一致性評價的策略佈局，加速產品上市銷售並實現獲利。

憂鬱症

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