遠東新 紡織廠活化土地 迎貴客Google

紡織廠活化土地資產，流露濃濃科技味。遠東新的板橋Tpark，昨（27）日迎來貴客Google，為園區開發再寫新里程碑。

無獨有偶，南霸天南紡，旗下仁德紡織廠去年8月宣布產能封存停產後，也正全力規劃打造「南紡科技園區TST PARK」，希望搶搭這波南科投資熱。

遠東新的Tpark園區，從2002年就已完成土地規劃，希望邀請全球通訊、雲端、綠能及數位內容相關的研發產業進駐，達到建立全球通訊研發中心的願景。

除了Google，包括美國電子商務巨擘亞馬遜的雲端服務事業AWS，及國際通訊大廠愛利信也都是承租戶。遠東新Tpark已成為國內紡織業轉型土地資產開發的指標成功案例。

而南紡為「台南幫」重要指標公司，隨國內紡織業外移，前年8月董事會通過旗下位在台南的仁德紡紗廠產能封存停產，接著去年5月再宣布新市廠關閉，留下的閒置舊廠正積極規開發。