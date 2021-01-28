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購屋信心強 60歲族群最樂觀

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心昨（27）日發布1月消費者信心指數（CCI）為71.98，較去年12月上升1.08。而單獨調查的「購買房地產時機」信心指數115.65，較上月上升0.85，指數高過100甚多，偏向樂觀，顯示民眾購屋信心仍強。

政府打炒房並未影響民眾購屋信心；調查顯示，針對未來半年是否為購買房地產的好時機？半數受訪者看好，5.7%認為「很好」，45.6%答「稍好」。「稍壞」者占19.3%，「很壞」僅3.2%。

從受訪者年齡分析，60歲以上受訪者的購屋信心強，6.2%認為未來半年是很好的買房時機，48.3%說稍好，看好的合計有54.5%，高於其他年齡層。而投資股票信心也上升，1月的「未來半年投資股票時機」信心指數為41.3，較上月上升2.7。

去年9月至今年1月，消費者信心指數依序為71.6、71.1、72.9、70.9、71.9；指數自去年上半年出現V型反彈後，進入平緩橫向延伸，並未繼續往上衝。

1月六項分項指標中，四項上升，包括物價水準、就業機會、投資股市時機、購買耐久財。

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