聽新聞
test
0:00 / 0:00
購屋信心強 60歲族群最樂觀
中央大學台灣經濟發展研究中心昨（27）日發布1月消費者信心指數（CCI）為71.98，較去年12月上升1.08。而單獨調查的「購買房地產時機」信心指數115.65，較上月上升0.85，指數高過100甚多，偏向樂觀，顯示民眾購屋信心仍強。
政府打炒房並未影響民眾購屋信心；調查顯示，針對未來半年是否為購買房地產的好時機？半數受訪者看好，5.7%認為「很好」，45.6%答「稍好」。「稍壞」者占19.3%，「很壞」僅3.2%。
從受訪者年齡分析，60歲以上受訪者的購屋信心強，6.2%認為未來半年是很好的買房時機，48.3%說稍好，看好的合計有54.5%，高於其他年齡層。而投資股票信心也上升，1月的「未來半年投資股票時機」信心指數為41.3，較上月上升2.7。
去年9月至今年1月，消費者信心指數依序為71.6、71.1、72.9、70.9、71.9；指數自去年上半年出現V型反彈後，進入平緩橫向延伸，並未繼續往上衝。
1月六項分項指標中，四項上升，包括物價水準、就業機會、投資股市時機、購買耐久財。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言