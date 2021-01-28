聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃景茂 出任住都中心執行長
台北市都發局長黃景茂將於春節後轉往國家住都中心擔任執行長，外界解讀北市府被中央挖角。內政部次長、住都中心代理董事長花敬群昨（27）日表示，黃景茂是難得人才，在地方、中央都有充分歷練，此次向台北市長柯文哲借將，希望共同推動社宅及公辦都更。
花敬群強調，中央、住都中心與縣市政府在社宅、都更上的合作，向來秉持誠意、善意，並無意製造爭端，希望藉由黃景茂擔任執行長，無論在中央部會間或與地方政府的溝通協調，都能繼續往前。
北市府日前因社宅租金議題與內政部隔空交火。花敬群表示，社宅租金標準很清楚，跟各地方政府都有良好溝通，中央、地方都是為市民努力，個案爭議會虛心檢討，將持續秉持誠懇態度與縣市政府合作。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言