黃景茂 出任住都中心執行長

台北市都發局長黃景茂將於春節後轉往國家住都中心擔任執行長，外界解讀北市府被中央挖角。內政部次長、住都中心代理董事長花敬群昨（27）日表示，黃景茂是難得人才，在地方、中央都有充分歷練，此次向台北市長柯文哲借將，希望共同推動社宅及公辦都更。

花敬群強調，中央、住都中心與縣市政府在社宅、都更上的合作，向來秉持誠意、善意，並無意製造爭端，希望藉由黃景茂擔任執行長，無論在中央部會間或與地方政府的溝通協調，都能繼續往前。

北市府日前因社宅租金議題與內政部隔空交火。花敬群表示，社宅租金標準很清楚，跟各地方政府都有良好溝通，中央、地方都是為市民努力，個案爭議會虛心檢討，將持續秉持誠懇態度與縣市政府合作。