聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃景茂 出任住都中心執行長

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

台北市都發局長黃景茂將於春節後轉往國家住都中心擔任執行長，外界解讀北市府被中央挖角。內政部次長、住都中心代理董事長花敬群昨（27）日表示，黃景茂是難得人才，在地方、中央都有充分歷練，此次向台北市長柯文哲借將，希望共同推動社宅及公辦都更

花敬群強調，中央、住都中心與縣市政府在社宅、都更上的合作，向來秉持誠意、善意，並無意製造爭端，希望藉由黃景茂擔任執行長，無論在中央部會間或與地方政府的溝通協調，都能繼續往前。

北市府日前因社宅租金議題與內政部隔空交火。花敬群表示，社宅租金標準很清楚，跟各地方政府都有良好溝通，中央、地方都是為市民努力，個案爭議會虛心檢討，將持續秉持誠懇態度與縣市政府合作。

花敬群 公辦都更 地方政府

延伸閱讀

都發局長黃景茂被中央挖角 徐弘庭：不由得捏把冷汗

考慮回市府？林洲民曝心情 批大巨蛋絕對拿不到使照

批柯文哲社宅卻延攬社宅推手？王鴻薇酸民進黨「好笑」

黃景茂將辭都發局長去中央 柯文哲證實：他被挖角

相關新聞

等房效應 繼承棟數連15年創高

內政部公布去年12月贈與和繼承移轉量，累計2020年全年繼承棟數達59,109棟，年增2.5%，連續15年創新高。贈與4...

鴻華首款電動車 傳6月亮相

台製首輛量產電動車即將問世，供應鏈傳出，裕隆與鴻海合作成立的「鴻華先進」，首款電動車「原型車」將提前在6月發表，鴻華先進...

政經私房話／莊碩漢眼動刀 恢復好視力

台北世貿公司董事長莊碩漢前陣子動了白內障手術，換了人工水晶體，老花眼的問題也一併解決了。他今年六十五歲，他說原本印象中以...

打炒房影響 看漲房價比重降

信義房屋昨（27）日公布今年首季購屋意向調查，央行選擇性信用管制措施上路後，民眾對政策有感，看漲房價比率季減約8個百分點...

黃景茂 出任住都中心執行長

台北市都發局長黃景茂將於春節後轉往國家住都中心擔任執行長，外界解讀北市府被中央挖角。內政部次長、住都中心代理董事長花敬群...

購屋信心強 60歲族群最樂觀

中央大學台灣經濟發展研究中心昨（27）日發布1月消費者信心指數（CCI）為71.98，較去年12月上升1.08。而單獨調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。