等房效應 繼承棟數連15年創高

內政部公布去年12月贈與和繼承移轉量，累計2020年全年繼承棟數達59,109棟，年增2.5%，連續15年創新高。贈與43,759棟，較2019年減少0.4%，為2016年後首見贈與減少。

住商不動產引述內政部最新數據，去年繼承棟數寫紀錄。六都繼承量全數增加，其中，新北市年增2.2%達11,203棟，台北市達10,064萬棟，較2019年增加2.9%，分別拿下冠、亞軍；年增幅度以桃園成長最多，達4.6%，高雄增幅次之，達4%。

六都全年繼承移轉棟數 圖／經濟日報提供

去年贈與移轉數共43,759棟，全台年減0.4%，是自2016年以來首次衰退。觀察六都表現，台中、高雄贈與量年減幅度分別達8%與2.3%，其他四都年增率在0.4%至4.3%間。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，高齡、少子化趨勢下，不少父母選擇將房產移轉給子女，不少人也不買房，改為「等房」，是繼承移轉量一路升高的重要因素。至於贈與量減少，一來是舊屋贈與仍需土增稅，另外是許多人擔心房子提前移轉給子女，子女可能就不孝順，加上考量未來子女若轉售，必須負擔房地合一稅，贈與房子風氣近年不再如以往興盛。

觀察六都表現，繼承量全數增加，桃園增幅4.6%最大，高雄增幅4%居次，推估兩地近年區域房價飆漲，土增稅連帶大幅上升，許多長者選擇繼承移轉，以避開高額增值稅。

在贈與方面，台北市、新北市，桃園、台南小量增加；台中與高雄贈與量都減少，台中年減8%，高雄年減2.3%。房仲業者說明，許多父母考量房屋贈與後，若子女轉售時將被課重稅，不如讓孩子直接繼承。

徐佳馨指出，這兩年中南部房價明顯上漲，不少家長愛子心切，不想讓子女未來轉售時面臨房地合一重稅，也有贈與現金讓小孩買房，未來想賣就可賣。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，雖然繼承取得不須繳交土地增值稅，但若戶數較多，遺產稅額也相當可觀，若繼承人較多，共同持有一處不動產也可能衍生糾紛，因此建議能在生前透過遺囑或是信託等方式先行規劃，以免糾紛。