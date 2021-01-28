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打炒房影響 看漲房價比重降

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

信義房屋昨（27）日公布今年首季購屋意向調查，央行選擇性信用管制措施上路後，民眾對政策有感，看漲房價比率季減約8個百分點；至於政府打炒房是否會改變購屋決策，近五成民眾表示沒影響、有需求就買，顯示購屋人對未來房市看法雖降溫，但未對感到悲觀。

調查顯示，看漲房價民眾從去年第4季的38%降至今年首季30%，看跌房價民眾由前一季的22%提高12個百分點至34%。

政府打炒房是否影響購屋決策，有48%民眾認為沒有影響、有需求就會買房；44%表示會先觀望，並延後購屋行為。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次政府並非全面打炒房，民眾雖對未來房市看法略微降溫，但有剛性需求的買方仍會出手，政策並未讓購屋人對市場感到悲觀。

值得注意的是，至於被問到政府打炒房的力道時，五成民眾認為力道「輕微」，31%覺得「普通」，僅9%感覺力道「很重」；另外，有關最有效的打炒房政策，四成認為是囤房稅，25%認為是選擇性信用管制措施（如限縮房貸），接著是實價2.0以及查紅單與預售案。

曾敬德說，認為政府此次打炒房政策力道很重的比例僅近一成，顯示出對自用型需求影響相對有限，有利房市長期穩定健全發展。

炒房 房市

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