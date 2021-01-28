發展電動車整車 訂單是關鍵

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

汽車供應鏈高度期待的鴻華先進將推首輛電動車，宣示台灣不僅可以做電動車零組件，也可發展整車。業界則指出「訂單仍是關鍵」，只要有足夠的市場需求，台灣過去累積的技術能量，足以對應全球市場需求。

台灣零組件廠過去在電動車大廠特斯拉發展的過程中，即扮演相當重要的角色，和大、貿聯與更多的關鍵零組件廠成為特斯拉快速發展的關鍵因素。隨著特斯拉擴大生產規模、大陸在地生產，則有更多的汽車零組件業者與車電業者加入特斯拉的供應鏈體系。

電動車市場快速發展，傳統許多大型車廠自行開發相關技術，鴻華先進鎖定的對象，不是「傳統大車廠」，而是被高度矚目的Apple Car、Amazon。業內人士說，因為電動車才剛發展幾年，不像汽油車發展了百年以上，過去電動車並沒有「舊供應鏈體系」，台灣的技術能量成熟，市場都認為搶食的機會相當大。

據了解，鴻華先進面對上述的「兩大目標對象」，訂單預期在今年下半年將會有更明確的結果，在此之前，各方人馬積極對應，準備角逐電動車大餅。

鴻華先進在整合台灣供應鏈體系，高度運用過去裕隆集團的研發量能之後，要印證的是：台灣也有發展電動車整車的量能。這是在取得國際級大單前的作業，受到各界期待。

電動車 特斯拉

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