鴻華首款電動車 傳6月亮相

台製首輛量產電動車即將問世，供應鏈傳出，裕隆與鴻海合作成立的「鴻華先進」，首款電動車「原型車」將提前在6月發表，鴻華先進正與五到六家國際客戶洽談，裕隆可望擔任整車工作，台灣電動車挺進國際。

依據供貨時程，鴻華下單、裕隆整車，台製首款電動車最快在年底前，其量產準備即可就緒，換言之，台灣的電動車商機，今年底前即有望開動。

至於為何台灣開發電動車的速度，何以這麼快？裕隆集團指出，鴻華前身的「華創車電」原本即具備電動車開發能力，在自駕與ADAS也有足夠的量能。在此之前，台灣的電動車環境還不成熟，但與鴻海合作後，希望藉由雙方共同努力、打開出海口，讓華創的研究成果創造更大的效益。

國際客戶方面，業內人士說，鴻華目前有五到六家國際客戶洽談中，除了先前傳言的一家歐美客戶，還有兩家大陸、一家中東、一家台灣客戶。對應鴻華先進的訂單需求，以裕隆為首的電動車零組件供應端，已經積極準備，可望搶下這一波電動車商機。

至於產品，業內人士說，今年內，鴻華將於6月、10月各發表不同車型電動車，暫定A、B兩個版本，業界臆測，所謂的A版本應是家用車輛，而B版本則可能是商用車。

對此鴻海公司表示，鴻華先進目前聚焦EV Kit平台業務，鴻海不對客戶作任何評論，也不評論市場傳言。

不過供應鏈廠商說，鴻華近期已經大規模請合作供應商試單，最遲5月必須完成交貨，前此，鴻華已經完成首部電動車的設計圖，供應商也都依據其設計分頭配合個組件的設計與製造。

前此，鴻華先進周二（26日）宣布，下周將在MIH開放平台發表EV Kit規格，開放廠商加入供應鏈，並即將在4月起出貨，成為MIH平台的首宗業務。供應鏈說，鴻華的首款電動車6月發表，就是導入EV Kit。

EV Kit是一款電動車開放平台，以開放的車端通訊協議，提供包括自駕系統業者等應用層合作夥伴來進行產品開發，包括目前電動車主流的自駕相關科技、ADAS相關配套等，都被涵蓋在EV Kit的平台內。