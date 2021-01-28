長榮搶市 砸錢大造櫃

長榮啟動全球大造櫃計畫。長榮董事會昨（27）日宣布，進場訂造全新貨櫃，這次造櫃共分二筆，一筆8,500只貨櫃已經完成議價，預計將斥資12.9億元，另外，還有長榮攜手兩家重要子公司一起進場訂造4.4萬個櫃，昨日董事會通過後開始進行議價。

近期貨櫃輪市場到底缺不缺櫃？一直是市場最熱門的議題。長榮海運繼去年12月24日才宣布進場造櫃等擴充投資計畫後，昨天再度宣布兩筆訂造新櫃計畫，強化長榮海運長期競爭力。

長榮昨日代子公司「長榮香港有限公司」公告購買新造貨櫃，預計訂造8,500只貨櫃，交易總金額達4,541萬美元（約新台幣12.9億元）。市場專家估算，如果直接用總金額來換算，每個櫃達到5,343美元，高於市場一般櫃訂造價格，所以推估應該是特殊櫃。

另外，長榮跟重要子公司「青標海運公司」及「長榮香港有限公司」三家公司將一起攜手進場造櫃，因應汰舊換新及業務需求，三家公司擬合計採購各型貨櫃4.4萬只，由於董事會才剛決議，造櫃價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，會依規定另行公告。

陽明昨日宣布，因應新船交船增資子公司不超過14.97億元。由於近洋市場去年第4季以來市況非常好，全洋訂造新船加入船隊剛好搭上這波近洋市況大好的順風車。

海運專家也指出，現在造櫃的價格跟去年比最少差一倍以上，去年大陸造櫃廠景氣不好，20呎櫃降到每櫃只要1,620美元，去年第4季20呎櫃的造價就飆破3,000美元。