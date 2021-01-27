王品啟動留才！預定買回3,850張股票 認購擴大到店長

王品（2727）今(27)日宣布為轉讓同仁用以激勵士氣並留任優秀人才，將斥資25.98億元，預定買回3,850張股票，買回區間價格為90元到190元，主要是配合去年宣布的留才計畫，擴大到主廚、店經理不論職級皆可加入「同仁持股信託辦法」。

全球面臨疫情兩次爆發壓力，國內受惠疫情獲控制，出現國旅大爆發商機，餐飲業出現消費人潮，王品去年率先宣布調薪計畫，王品集團自2021年1月1日起全面調漲薪資後，去年也通過調整「同仁持股信託辦法」放寬以往僅高階主管才能參與的限制，未來，只要是店主廚、店經理，不論職級皆可加入，所以王品在這波股價回檔修正之際，宣布進場買進自家股票。

王品也指出，這次的留才計畫，因應2021年持續的展店計畫，王品同時提出「王品黑馬計畫」，將首度對外招募中高階的營運人才，挑戰最快3個月晉升主管的機會，對外招募集團中高階營運主管，針對具有服務業管理經驗的求職者，尋找閃亮的黑馬。如果再加上員工配備可以認購，有助人吸引更多人才加入王品。

另外，王品這波股價回跌，市場解讀主要是受到台灣出現本土案例。王品今天也宣布，王品集團2021年關鍵時刻，以「我們都是桃園人」的同理心，旗下10個品牌、20桃園門店提供美食「應援」，推出外帶、外送優惠，將美食送到桃園鄉親的家中、辦公室，齊心合力挺桃園，針對桃園地區的店，王品集團嚴守防疫四步驟。