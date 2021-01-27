貝萊德2021投資展望：策略性增持股票

貝萊德發布2021年投資展望指出，新的投資秩序已經形成，有利風險資產。貝萊德提高股票比重，看好以中國為首的新興亞洲股債資產；產業則看好科技股、醫療保健股、受惠於經濟重啟的族群。

貝萊德智庫亞太區首席投資策略主管龐文博（Ben Powell）指出，疫情加快對經濟和社會運作模式所帶來的深遠改變，四大領域出現重大變化，包括永續發展投資、不平等待遇、地緣政治局勢、財政與貨幣政策改革。

龐文博表示，疫苗問世，可望帶動經濟成長。另外，即使通貨膨脹預期回升，但債券的名目殖利率將繼續處於低點，有利風險資產的表現。因此，貝萊德調高投資風險水準，策略性增持股票。

龐文博看好部分產業的潛在投資機會。一方面，在疫情催化的變革洪流中，把握科技和醫療保健股的投資機會；另一方面，放眼經濟重啟的前景，偏好預期能受惠的主要產業，以平衡投資組合。

就區域來說，龐文博表示，亞洲地區在防控疫情方面成效顯著，因此建議增持亞洲（日本除外）股票及亞洲固定收益資產，同時偏好能受惠於中國經濟成長的資產。

不過，貝萊德減持日本股票，因為在全球貿易活動回升時，日本的受惠程度不及其他亞洲和新興市場。而且，美元轉弱時，將推升日圓匯率並拖累日本出口表現。疫情的演變也是另一個重要考慮因素。